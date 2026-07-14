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تهنئة للطالب محمد الشيخ علي بمناسبة نجاحه في البرنامج الدولي

  • 14 تموز 2026
  • 14:30
تهنئة للطالب محمد الشيخ علي بمناسبة نجاحه في البرنامج الدولي

خبرني - بقلوبٍ يملؤها الفخر والاعتزاز، يتقدم الدكتور نضال حسين الشيخ علي وكافة أفراد العائلة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى ابنهم البار
محمد
بمناسبة نجاحه الباهر وإكماله متطلبات الثانوية العامة في البرنامج الدولي، هذا الإنجاز المتميز الذي جاء ثمرةً لجدّه واجتهاده ومثابرته.
سائلين المولى عز وجل أن يبارك له هذا النجاح، وأن يوفقه في مسيرته العلمية والعملية، وأن يحقق له المزيد من التقدم والتميز في جميع المراحل القادمة، وأن يجعل النجاح حليف دربه دائماً.
ألف مبارك محمد، ومنها إلى أعلى المراتب بإذن الله

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