الأشغال تسلم 4 مدارس جديدة وتباشر تنفيذ 11 مشروعا تعليميا

خبرني - سلمت وزارة الأشغال العامة والإسكان خلال حزيران الماضي، 4 مشاريع مدرسية جديدة في محافظات العاصمة وجرش والبلقاء، بكلفة إجمالية بلغت نحو 12.5 مليون دينار.

وباشرت الوزارة خلال تموز الحالي تنفيذ 11 مشروعا تعليميا بتمويل من الديوان الملكي الهاشمي والمكتب الإقليمي للمساعدات الخارجية التابع للسفارة الأميركية.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة عمر محارمة، إن المشاريع التي جرى تسليمها شملت مدارس الفروان الأساسية المختلطة في محافظة جرش، والزعتري الأساسية للبنين في البلقاء، والحزام الثانوية المختلطة، وحي الذهيبة الثانوية المختلطة في العاصمة.

وتضمنت المشاريع إنشاء مبان مدرسية حديثة مزودة بالغرف الصفية والمختبرات والمكتبات والمرافق الإدارية والخدمية، إلى جانب الساحات والملاعب والأعمال الكهروميكانيكية والخارجية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة.

وفي إطار المشاريع الجديدة لفت المحارمة، إلى أن الوزارة باشرت تنفيذ مشروع مدرسة ابن الأنباري الثانوية للبنين في الزرقاء بتمويل من الديوان الملكي الهاشمي، وبقيمة عطاء تقارب 3 ملايين دينار، فيما بدأت تنفيذ 10 مشاريع مدرسية أخرى بتمويل من المكتب الإقليمي للمساعدات الخارجية التابع للسفارة الأميركية، شملت مدارس كفر عوان، وصخرة، والفدين، وحي الإسكان، وأسماء بنت يزيد، وبشرى، والحصن، ونعيمة، والخامسة، والأميرة إيمان بنت الحسين.

وأضاف إن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الوزارة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمدارس الحكومية، واستبدال المباني المستأجرة أو القديمة، وتوفير بيئات تعليمية حديثة تلبي احتياجات الطلبة في مختلف مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات الممولة والشريكة.