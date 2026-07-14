الأردن.. أجواء صيفية عادية أغلب المناطق حتى الجمعة

خبرني- يكون الطقس الثلاثاء، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية، بحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

وفي ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 34 - 22 درجة مئوية، وفي غرب عمان 32 - 20، وفي المرتفعات الشمالية 29- 17، وفي مرتفعات الشراة 30 - 16، وفي مناطق البادية 39- 23، وفي مناطق السهول 34- 21، وفي الأغوار الشمالية 40- 25 ، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28 ، وفي البحر الميت 41 - 27 ، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.

ويبقى الطقس حتى الجمعة، صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.