الاردن .. انخفاض أسعار اللحوم البلدية والرومانية

خبرني - كشف رئيس جمعية مربي المواشي، المهندس زعل الكواليت، أن السوق المحلي يشهد حالة من الاستقرار الواضح في أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أصنافها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على المستهلك من خلال انخفاض ملموس في أسعار اللحوم البلدية والرومانية وعدد من الأصناف المستوردة الأخرى.

وأوضح الكواليت أن وفرة المعروض واستمرار عمليات الاستيراد أسهمتا في تعزيز استقرار السوق وتوفير خيارات متنوعة أمام المواطنين، بحسب الرأي.

وأكد أن القطاع يدخل حالياً موسم المناسبات الصيفية الذي يتزامن مع حفلات الأعراس والاحتفالات والمهرجانات، وهي فترة تشهد عادة ارتفاعاً في الطلب على اللحوم الحمراء، مبيناً أن الحركة التجارية في الوقت الراهن ما تزال عند مستويات متوسطة، إلا أن التوقعات تشير إلى تحسنها تدريجياً خلال الأسابيع المقبلة مع دخول ذروة الموسم الصيفي وازدياد وتيرة المناسبات الاجتماعية وعودة المغتربين إلى المملكة.

وأشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتداعيات الحرب أثرت بشكل مباشر على الحركة التجارية في العديد من القطاعات، ومن بينها قطاع اللحوم الحمراء، نتيجة تراجع أعداد السياح والزوار الأجانب مقارنة بالفترات الاعتيادية.

وشدد على أن الحركة السياحية تشكل أحد المحركات المهمة للطلب في السوق، إلى جانب الزوار العرب والمغتربين الأردنيين الذين يسهمون عادة في تنشيط الأسواق خلال فصل الصيف.

وبين أن الأسعار الحالية تعد مستقرة وتنافسية، إذ تتراوح أسعار لحوم الخراف البلدية، سواء الجدي أو الخروف، بين 9.5 و10 دنانير للكيلوغرام، فيما تباع اللحوم الرومانية بأسعار تتراوح بين 7.80 و8.50 دينار للكيلوغرام، في حين لا تزال أسعار لحم العجل مستقرة عند نحو 10 دنانير للكيلوغرام.

وأضاف الكواليت أن أسعار لحم العجل لم تستوعب بعد كامل أثر انخفاض أسعار الاستيراد، إلا أنه من المتوقع أن تشهد مزيداً من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار فتح أبواب الاستيراد من مختلف المناشئ، بما فيها رومانيا وسوريا ومصر وغيرها من الدول الموردة، الأمر الذي سيعزز وفرة المعروض ويحافظ على توازن السوق واستقرار الأسعار خلال الموسم الصيف.

ورغم هذا التراجع، رجح الكواليت تحسن النشاط مع نهاية الشهر الحالي وبداية ذروة الموسم الصيفي، مع ارتفاع الطلب نتيجة عودة المغتربين وزيادة المناسبات الاجتماعية والحركة السياحية.

وكانت قد سجلت الأسواق خلال فترة عيد الأضحى ارتفاعاً كبيرا في أسعار الخراف البلدية والرومانية، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات اعتبرها كثير من المستهلكين مرتفعة ومبالغ فيها، ما أدى إلى تراجع واضح وكبير في حجم الشراء؛ وانعكس ذلك لاحقاً على السوق بظهور فائض في المعروض بعد انتهاء الموسم.

وفقا للكواليت يعمل في قطاع المواشي ما بين مربين والعاملين في التسمين وإنتاج الألبان اكثر من 80 ألف عامل أغلبهم أردنيون.