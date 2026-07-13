روسيا: 18% ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا

خبرني - أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، عن تسجيل ارتفاع بنحو 18 بالمئة في صادرات البلاد من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت الطاقة الروسية في بيان:"بلغت مشتريات الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي من الغاز الروسي أكثر من 9.89 مليون طن خلال النصف الأول من العام الحالي، وعبر أنابيب الغاز ارتفع صادرات روسيا بنحو 5 بالمئة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، روسيا ما زالت مورد موثوق للطاقة للأسواق الدولية وتسعى إلى توسيع حصتها السوقية خلال الأعوام المقبلة".