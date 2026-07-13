أمريكا تعاني.. احتياطي النفط الإستراتيجي يسجل مستويات متدنية

خبرني - واصل احتياطي النفط الإستراتيجي الأمريكي تسجيل مستويات متدنية غير مسبوقة منذ أبريل 1983، إذ تراجع بنحو 3 ملايين برميل إلى 316.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

ويأتي استمرار الانخفاض في إطار تعهد واشنطن بالإفراج عن 172 مليون برميل تدريجياً ضمن خطة سحب منسق بين أعضاء وكالة الطاقة الدولية للتخفيف من تداعيات صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.



تداولات الأسعار



قفزت أسعار النفط اليوم، مع تصعيد إيران هجماتها في دول بمنطقة الخليج عقب ضربات شنتها الولايات المتحدة، مما يهدد شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت 3.12 دولار للبرميل أو 4.10٪ لتصل إلى 79.13 دولار للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.95 دولار أو 4.13٪ إلى 74.36 دولار للبرميل.

تصاعد الهجمات



ألقى تصاعد الهجمات مزيداً من الشكوك على مستقبل الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران الذي تم توقيعه الشهر الماضي، والذي كان يهدف إلى إعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب بعد 60 يوماً أخرى من المفاوضات.



وعقب التوصل إلى الاتفاق، ارتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 4.1 مليون برميل يومياً في يونيو الماضي، لكنه ظل أقل بنحو 9.4 مليون برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب، حسبما ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري (الجمعة).