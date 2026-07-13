سعر الذهب اليوم.. «النفيس» يواصل الهبوط في المعاملات الفورية

خبرني - واصلت أسعار الذهب تراجعها في المعاملات الفورية لجلسة الإثنين، حيث هبطت 2% إلى 4039.24 دولار للأوقية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال الإثنين إن الولايات المتحدة ستفرض مجدداً الحصار البحري على إيران وستحصل على رسوم 20% على جميع البضائع المشحونة عبر مضيق هرمز، وذلك بعد أن قالت طهران إنها أغلقت المضيق.

فيما أدى تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط إلى زيادة المخاوف من التضخم وتعزيز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

ووفقا لخدمة فيد ووش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 71% رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر/أيلول بعد أن كانت النسبة 63% الأسبوع الماضي.

وفي وقت سابق من جلسة الإثنين، نزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4072.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0847 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس/آب 0.8% إلى 4081.30 دولار