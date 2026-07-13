هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الأطعمة الحارة

خبرني - تشير دراسات علمية إلى أن تناول الأطعمة الحارة باعتدال قد يرتبط بفوائد صحية متعددة، تشمل دعم صحة القلب والأمعاء، وربما المساهمة في إطالة العمر، إلا أن الخبراء يؤكدون أن هذه النتائج لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة.

وأظهرت دراسة واسعة شملت أكثر من نصف مليون شخص في الصين، أن الذين تناولوا الأطعمة الحارة بين ستة وسبعة أيام أسبوعيًا كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 14% مقارنة بمن نادرًا ما يتناولونها. كما ربطت دراسة أمريكية لاحقة تناول الفلفل الأحمر الحار بانخفاض خطر الوفاة بنحو 13%.

ويرجح الباحثون أن يعود ذلك إلى مادة الكابسيسين، المركب المسؤول عن الطعم الحار، إذ تؤثر في مستقبلات عصبية مرتبطة بالإحساس بالحرارة والألم، وقد تسهم في تحسين بعض وظائف الجسم.

وتشير الأبحاث إلى أن الكابسيسين قد يساعد في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وخفض استهلاك الملح عبر تعزيز الإحساس بالمذاق المالح، ما قد ينعكس إيجابًا على ضغط الدم وصحة القلب.

وفي ما يتعلق بالجهاز الهضمي، تفيد دراسات بأن الكابسيسين قد يخفف آلام البطن المزمنة لدى بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي بعد الاستخدام المنتظم، كما لا توجد أدلة على أنه يضر ببطانة المعدة السليمة، بل قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بقرحة المعدة.

ورغم ذلك، يحذر الباحثون من أن الأدلة لا تزال متباينة بشأن تأثير الإفراط في تناول الأطعمة الحارة على بعض أنواع سرطانات الجهاز الهضمي، ما يستدعي مزيدًا من الدراسات.

ويؤكد المختصون أن الاستجابة للطعام الحار تختلف من شخص إلى آخر، لذلك يُنصح بتناوله باعتدال وضمن نظام غذائي متوازن، مثل النظام الغذائي المتوسطي، الذي لا يزال الأكثر ارتباطًا بتحسين الصحة وإطالة العمر.