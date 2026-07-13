فولكسفاغن: 50 ألف وظيفة مهددة بالشطب

خبرني - كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية للسيارات، أوليفر بلومه، للمرة الأولى عن الحجم المحتمل لخفض الوظائف المتوقع في أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا.

وقال بلومه، إنه في حال عدم إجراء أي تغيير في تكاليف العمالة، فإن عدد الوظائف التي قد تتأثر سيبلغ نحو 50 ألف وظيفة على مستوى العالم.

وأوضح بلومه أن هذا الرقم يستند إلى خطة تهدف إلى خفض تكاليف الإدارة والبنية التحتية ودعم الأنشطة الأساسية للشركة إلى مستوى قادر على المنافسة، مضيفا أن هذه التكاليف لا تزال في "فولكسفاغن" أعلى بنسبة 20% من متوسط الشركات المماثلة، وهو ما يعني أن الحساب النظري في حال عدم تغيير تكاليف العمالة يشير إلى نحو 50 ألف وظيفة على مستوى العالم.

وأشار بلومه إلى أنه يجرى حاليا تقييم التعديلات الضرورية والممكنة في جميع العلامات التجارية والشركات والمناطق التابعة للمجموعة، مضيفا أن تكاليف الموظفين لا ترتبط فقط بعدد العاملين، وإنما أيضا بتكاليف العمالة، قائلا: "يجب أن نستخدم هذا العامل أيضا"، في إشارة إلى أن الحجم النهائي لخفض الوظائف لم يحسم بعد.