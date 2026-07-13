مصر.. اتهام نخنوخ في قضية جديدة

خبرني - أصدرت جهات التحقيق المختصة في مصر قرارا بإحالة صبري نخنوخ إلى المحاكمة الجنائية في قضية جديدة تنضم إلى سلسلة القضايا المتهم فيها دون ذكر تفاصيل القضية الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة المختصة نظر أولى جلسات القضية فور تحديد موعد انعقادها للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وإلى بقية المتهمين وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.

وفي مسار قضائي منفصل، تواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة مع صبري نخنوخ، ونجل شقيقه جون نخنوخ، ومتهم آخر يدعى مؤمن، والذين يخضعون حالياً للحبس الاحتياطي على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية السيارات والجاردات".

وتأتي هذه التحقيقات المستمرة في إطار القضية رقم 3 لسنة 2026، التي يواجه فيها المتهمون اتهامات تتعلق بخطف وتعذيب شخص داخل معرض سيارات في مدينة السادس من أكتوبر.

وقد كشفت التحقيقات أن تفاصيل الواقعة التي تعود إلى عام 2022، تكشفت بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية وجهات الفحص والتحقيق من العثور على مقطع فيديو يوثق الجريمة بالكامل مخزناً داخل الهاتف المحمول الخاص بالمتهم جون نخنوخ.