مشجعو إنجلترا بقلق: فيفا سيضحي بمنتخبنا لعيون ميسي

خبرني - يشعر مشجعو منتخب إنجلترا بالخوف قبل مقابلة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم 2026، إذ يعتقدون أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والحكام يساعدون النجم ليونيل ميسي للوصول إلى المباراة النهائية يوم 19 يوليو الجاري.

وطرد السويسري بريل إمبولو بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية أمام الأرجنتين، وهو قرار انتقده زميله المدافع مانويل أكانجي الذي اعتبر أنه من الصعب اللعب أمام الخصم والحكم، بينما قال مصطفى زيكو لاعب مصر إن البطولة موجهة للأرجنتين ووافقه مدربه حسام حسن.

وكتبت صحيفة "الصن" يوم الأحد: ما يحدث في البطولة يثير قلق جماهير إنجلترا الذين سيلاقي منتخبهم الأرجنتين في نصف النهائي، خاصة بعد القرارات التحكيمية المثيرة للجدل التي حدثت في أغلب مباريات حامل اللقب في النسخة الحالية.

وقال مشجع: الأرجنتين تحتاج إلى الحكم كي تفوز حتى ضد الفرق غير المنافسة، وستحتاج إليه أمام إنجلترا. أما الآخر فقال: على الإنجليز أن يكونوا حذرين، لأن الحكام سيبذلون قصارى جهدهم كي يصل ميسي والأرجنتين إلى النهائي. لقد فعلوا ذلك طوال بطولة كأس العالم ولن يتوقفوا الآن.