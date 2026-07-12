أسعار آيفون في طريقها للارتفاع.. هل الآن وقت الشراء أم الانتظار؟

خبرني - عادةً ما يُعد فصل الصيف أسوأ وقت لشراء هاتف آيفون. لكن هذا العام، وبسبب النقص العالمي في رقائق الذاكرة، أصبحت المسألة أكثر تعقيدًا. بل إن بعض هواتف آيفون قد تكون خيارات آمنة للشراء في الوقت الحالي.

تكشف شركة أبل عن هواتفها الجديدة وغيرها من الأجهزة كل خريف. وعادةً ما يتيح تأجيل الترقية حتى ذلك الوقت الحصول على جهاز جديد بعمر افتراضي أطول، أو على الأقل الاستفادة من انخفاض أسعار طرازات العام السابق.

لكن المحللين يتوقعون أن ترتفع أسعار هواتف آيفون الرائدة في سبتمبر المقبل، في حين لن تحصل الطرازات الأقل سعرًا على تحديث قبل عام 2027، بحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، اطلعت عليه "العربية Business".

وكانت "أبل" قد رفعت بالفعل أسعار أجهزة ماك بوك آير وماك بوك برو وماك بوك نيو، بالإضافة إلى جهاز آيباد آير وآيباد برو اللوحيين. لذلك يبرز الآن سؤال: إلى أي مدى سترتفع أسعار هواتف آيفون برو المقبلة؟ وماذا عن هاتف آيفون القابل للطي الذي تدور حوله الشائعات؟.

ورغم أن "أبل" لا تعلق على منتجاتها المستقبلية، فقد أفادت تقارير بأن الشركة تعمل على تطوير هاتف آيفون مزود بشاشة مرنة قابلة للطي. كما يُتوقع أيضًا إطلاق تحديثات جديدة لساعات أبل ووتش وأجهزة آيباد وماك.

ما الطرازات التي يُنصح بشرائها في الوقت الحالي؟

إذا كنت بحاجة إلى ترقية هاتفك، فهذا هو الوقت المناسب لتحديد طراز آيفون الذي ترغب في شرائه. فهناك الطراز الأساسي، وسلسلة e الاقتصادية، وطراز Pro، وطراز Air، إضافة إلى الهاتف القابل للطي المتوقع هذا العام.

ويقول فرانسيسكو جيرونيمو، نائب رئيس قسم أجهزة العملاء في شركة "مؤسسة البيانات الدولية"، إن "أبل" قد لا تُطلق الجيل التالي من آيفون الأساسي أو آيفون Air فائق النحافة حتى الربيع التالي، مع زيادة قدرها 100 دولار.

ويشير ليكسوان تشيو، مدير الأبحاث في شركة أومديا للأبحاث، إلى أن الإطلاق التدريجي سيُمكّن "أبل" من توزيع احتياجاتها من التصنيع وشرائح الذاكرة على مدار العام.

وقد لا تتمكن حتى من توفير المال إذا انتظرت شراء آيفون 17. إذ يعتقد بوب أوبراين، مدير الأبحاث في شركة كاونتربوينت ريسيرش، أن "أبل" ستواصل طرح الهاتف بسعره الحالي الذي يبدأ من 799 دولارًا، حتى بعد إطلاق آيفون 18 بسعر أعلى.

أما إذا كنت لا تهتم بالمزايا الإضافية، فيمكنك شراء آيفون 17 أو الإصدار الاقتصادي آيفون 17e.

ووفقًا للمحللين، سيركز حدث سبتمبر على طرازات Pro والهاتف القابل للطي الجديد، ولذلك يُعد الآن توقيتًا غير مناسب لشراء هاتف Pro.

ويتوقع جيرونيمو أن يرتفع سعر آيفون 18 برو على الأرجح بمقدار 200 دولار عن سعر طراز العام الماضي. وهذا يتوافق مع حسابات أجرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" بناءً على توقعات شركة الأبحاث "TechInsights".

أما إذا كنت لا ترغب في تحمل هذه الزيادة في السعر، لكنك تهتم بكاميرات فئة Pro وعمر البطارية، فقد يكون من المناسب التفكير في شراء أجهزة أقدم مجددة.

ويمكن الحصول على معظم مزايا الذكاء الاصطناعي من "أبل" على هواتف آيفون 15 برو وآيفون 16 برو، لكن المزايا الأكثر تقدمًا التي ستعمل محليًا على الجهاز وستتوفر قريبًا ستتطلب امتلاك آيفون 17 برو على الأقل.

أما هاتف آيفون القابل للطي فسيكون أعلى سعرًا، إذ يتوقع جيرونيمو أن يبلغ سعره نحو 2,500 دولار.

وكما هو الحال مع الهواتف القابلة للطي من سامسونغ وغوغل، سيحتوي هذا الطراز الجديد كليًا على شاشة خارجية تقليدية، وعند فتحه مثل الكتاب سيكشف عن شاشة داخلية أكبر.