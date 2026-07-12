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  • العراق.. القبض على حدثين متهمين بخطف وقتل طفلة في الثالثة من عمرها

العراق.. القبض على حدثين متهمين بخطف وقتل طفلة في الثالثة من عمرها

  • 12 تموز 2026
  • 22:47
العراق القبض على حدثين متهمين بخطف وقتل طفلة في الثالثة من عمرها

خبرني - أعلنت قيادة شرطة كركوك، اليوم الأحد، القبض على حدثين بتهمة خطف طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات والاعتـــ,ـداء عليها جنسياً وقتلها في منطقة واحد حزيران وسط المحافظة، مؤكدة تدوين اعترافاتهما قضائياً وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وذكرت قيادة شرطة كركوك أنه “بأشراف مباشر من قائد شرطة كركوك اللواء الحقوقي فتاح محمود الخفاجي، وجهود من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية ودعم ومتابعة اللواء محمد إسماعيل مدير استخبارات كركوك، ومفارز مركز شرطة العدالة.. القاء القبض على متهمين اثنين احداث في منطقة واحد حزيران، بعد قيامهم باخــ,ـتطاف طفله بعمر ثلاث سنوات واغتــ.ـصابها وقتــ.ـلها في مركز شباب واحد حزيران، وتم تدوين اعترافات المتهمين قضائيا لينالوا جزاءهم العادل”.
 

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