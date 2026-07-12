السفير الياباني: الأردن منصة اقتصادية ولوجستية قادرة على جذب الاستثمارات

خبرني - عقد المنتدى الاقتصادي الأردني جلسة حوارية بعنوان: "فهم الحقائق الجيو-اقتصادية: ماذا ينتظر العلاقات الأردنية – اليابانية؟"، بمشاركة سفير اليابان لدى المملكة هيديكي أساري، وبحضور رئيس المنتدى خير أبو صعيليك.

وبحسب بيان للمنتدى، الأحد، استعرض السفير الياباني رؤية بلاده للتحولات الاقتصادية العالمية، مؤكّدا أن اليابان تواصل تعزيز مكانتها على الساحة الدولية، مستندة إلى موقعها كإحدى أكبر الدول المصدرة في العالم، وبالتوازي مع توسيع دورها كشريك استراتيجي في مجالات التجارة والتكنولوجيا وأمن سلاسل التوريد.

وأشار إلى أن القوة الاقتصادية والتجارية لليابان لا تزال ترتكز على مكانتها كإحدى أكبر الدول المصدرة في العالم، إلى جانب قدرتها المتنامية على بناء سلاسل توريد موثوقة، وتوفير بنية تحتية عالية الجودة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتأمين المعادن الحيوية، وتطوير شراكات اقتصادية مستقرة.

ووصف السفير الياباني الأردن بأنه شريك استراتيجي بالغ الأهمية بالنسبة لليابان، نظرا لما يتمتع به من استقرار سياسي وموقع جغرافي متميز ورصيد كبير من الكفاءات البشرية المؤهلة، مؤكدا أن المملكة تمثل "مرساة للاستقرار" في منطقة تعيش تحديات متلاحقة، وهو ما يجعلها شريكا موثوقا يمكن البناء عليه في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأوضح أن أبرز نقاط القوة التي يمتلكها الأردن تتمثل في استقراره، وموقعه الجغرافي الذي يربط المشرق العربي بأوروبا وآسيا، إضافة إلى رأس المال البشري المؤهل، مشيرا إلى أن الاستثمار الحقيقي للأردن كان دائما في الإنسان والتعليم، مشيرا إلى أن توسع الجامعات الأردنية خلال العقود الماضية أسهم في بناء قاعدة واسعة من الكفاءات القادرة على قيادة التنمية الاقتصادية.

وبين أن المرحلة المقبلة تستوجب تعزيز الاستثمارات اليابانية في الأردن، وتحويل المملكة إلى مركز للإنتاج والخدمات اللوجستية يخدم الأسواق الإقليمية، وليس السوق الأردنية فقط.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط تمثل حلقة وصل رئيسية بين آسيا وأوروبا، الأمر الذي يمنح الأردن موقعا محوريا ضمن مشاريع الربط الإقليمي والممرات الاقتصادية الجديدة، خاصة مع تزايد الاهتمام بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد أن المملكة لا ينبغي النظر إليها فقط بوصفها دولة توفر الأمن والاستقرار أو مركزا للعمل الإنساني، وإنما أيضا باعتبارها منصة اقتصادية ولوجستية قادرة على جذب الاستثمارات وربط الأسواق الإقليمية والدولية.

وتطرق السفير الياباني إلى أبرز قصص النجاح في التعاون التنموي بين اليابان والأردن، مشيرا إلى المشاريع التي نفذتها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، وفي مقدمتها دعم القطاع السياحي من خلال إنشاء وتطوير متحف الأردن ومتحف البترا، اللذين أصبحا نموذجين متميزين في الحفاظ على الإرث الحضاري وتقديمه للزوار وفق أعلى المعايير العالمية.

واستعرض برامج التدريب الإقليمي التي تنفذها اليابان بالشراكة مع الأردن، والتي تستهدف بناء قدرات كوادر من دول المنطقة في مجالات الكهرباء والبنية التحتية والشرطة المجتمعية وإدارة المياه، بما يعكس دور الأردن كمركز إقليمي لنقل المعرفة والخبرات.

وأشار أيضا إلى برنامج "NINJA" الهادف إلى دعم الشركات الناشئة الأردنية، والذي يوفر التمويل الأولي والإرشاد لرواد الأعمال، بما يساعدهم على جذب المستثمرين وتوسيع أعمالهم، مؤكدا أن هذا البرنامج يمثل أحد النماذج الواعدة في التعاون الاقتصادي القائم على الابتكار.

وأكد أساري أن اليابان تنظر إلى الأردن كشريك استراتيجي يتمتع بمقومات تؤهله ليكون مركزا إقليميا للاستثمار والإنتاج والخدمات اللوجستية، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يشهد توسعا متواصلا في قطاعات المياه والطاقة والأمن الغذائي والزراعة الذكية، إلى جانب البنية التحتية عالية الجودة، والأمن السيبراني، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات اليابانية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي.

بدوره، أكد أبو صعيليك، أن العلاقات الأردنية اليابانية تمثل نموذجا للشراكة القائمة على الاحترام المتبادل والتفاهم السياسي، مشيرا إلى أن هذه العلاقة الممتدة عبر عقود تستوجب ترجمتها إلى تعاون اقتصادي وتجاري أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وقال، إن الأردن يثمن عاليا الدعم الذي قدمته اليابان للمملكة على مدار السنوات الماضية، والذي أسهم في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية، مؤكدا أن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة جديدة يكون فيها الاستثمار والتجارة محورا داعما للعلاقة بين البلدين.

ودار نقاش موسع في ختام الجلسة بين الحضور حول أهمية البناء على العلاقات السياسية المتميزة بين الأردن واليابان لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري ونقل التكنولوجيا والخبرات، بما يحقق مصالح البلدين، ويعزز دور الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار في المنطقة، في ظل ما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة.