موجة حر شديدة تضرب الجزائر.. والحرارة تلامس 49 درجة

خبرني - حذرت الأرصاد الجوية في الجزائر من موجة حر شديدة تضرب البلاد، بداية من الأحد وحتى الثلاثاء، وفق نشرة جوية صنفت بمستوى اليقظة البرتقالي.

وأوضح ديوان الأرصاد في الجزائر أن ولايات أدرار، عين صالح، وبرج باجي مختار ستسجل أعلى درجات الحرارة، حيث يُتوقع أن تبلغ العظمى نحو 49 درجة مئوية، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 32 و36 درجة طوال فترة التحذير.

كما تشمل موجة الحر ولايات معسكر، غليزان، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، المسيلة، وقالمة، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة تتراوح بين 44 و45 درجة، على أن تصل محليًا إلى 46 و47 درجة يوم الثلاثاء، بينما تتراوح الصغرى بين 26 و32 درجة.

وفي ولايات سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تيسمسيلت، المدية، الجلفة، البويرة، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، أم البواقي، خنشلة وتبسة، يُنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 44 و45 درجة، مع درجات حرارة صغرى تتراوح بين 26 و32 درجة.

أما الولايات الساحلية، وتشمل بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، والطارف، فمن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 و42 درجة، مع إمكانية بلوغها محليًا 44 إلى 46 درجة، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 25 و30 درجة.

ودعت الأرصاد الجوية في الجزائر المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، خاصة مع استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى يوم الثلاثاء.