سعر برميل النفط اليوم بالدولار.. مكاسب أسبوعية وترقب حذر

خبرني - استقرت أسعار النفط العالمية، اليوم الأحد 12 يوليو/تموز 2026، وسط حالة من الترقب والحذر التي تسيطر على الأسواق.

ويترقب المستثمرون انطلاق التداولات الأسبوعية الإثنين الموافق 13 يوليو/تموز الجاري في الأسواق العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وأوروبا.

وتتجه الأنظار في البداية إلى الأسواق الآسيوية، التي تفتتح تعاملاتها أولاً، لرصد أي ردود فعل مبكرة على التطورات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة، والتي قد تحدد اتجاه أسعار النفط خلال الأسبوع الجديد.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تداولات الأسبوع الماضي على تراجع، مع توجه المتعاملين إلى تبني نهج حذر في انتظار ما ستكشف عنه تعاملات الأسواق الآسيوية، قبل انتقال الزخم إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية مع استئناف التداولات بعد عطلة نهاية الأسبوع.

ورغم الهبوط الطفيف في جلسة إغلاق الجمعة بفعل جني الأرباح، إلا أن النفط حقق أداءً أسبوعياً قوياً، حيث أنهت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأسبوع على مكاسب حادة تبدد مخاوف تراجع المعروض العالمي وتأثر الإمدادات في الممرات المائية الحيوية.

سعر برميل النفط اليوم بالدولار

- خام برنت (المعيار العالمي): سجل 76.01 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.38% (ما يعادل 29 سنتاً) مقارنة بالجلسة السابقة.

- الخام الأمريكي (غرب تكساس الوسيط): انخفض إلى 71.41 دولاراً للبرميل، بتراجع بلغت نسبته 0.93% (ما يعادل 67 سنتاً).

على الرغم من التراجع الطفيف المسجل عند تسوية تعاملات نهاية الأسبوع، إلا أن كلا المقارنين (برنت والأمريكي) أنهيا الأسبوع على قفزة سعرية كبيرة ومكاسب إجمالية قوية حيث حقق خام برنت مكاسب أسبوعية بنحو 5.58%، بينما ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.96% على مدار تداولات الأسبوع.

محركات السوق والتوقعات لبداية الأسبوع

تعود هذه التحركات الحادة لأسعار الطاقة إلى مزيج من العوامل؛ أبرزها المخاوف الأمنية المتعلقة بحركة الشحن البحري والممرات الحيوية مثل مضيق هرمز عقب جولات من التصعيد الإقليمي، وهو ما فرض "علاوة مخاطر جيوسياسية" على تسعير البرميل.

وفي المقابل، خففت بوادر الانفراجة والآمال بإعادة انتظام حركة الملاحة والتجارة البحرية من حدة الصعود عند الإغلاق، ليتجه المستثمرون لجني الأرباح.

ومع بدء التداول الفعلي خلال الساعات القليلة القادمة في البورصات الآسيوية، يراقب المتداولون حجم المعروض النفطي وتأثير تقرير وكالة الطاقة الدولية الذي حذر من أن استمرار التوترات الطويلة قد يقوض توقعات وجود فائض كبير في سوق النفط العالمية خلال الفترة المقبلة، مما يضع الأسواق أمام مفترق طرق بين اتجاه صعودي تقوده المخاوف الأمنية، أو هبوطي تفرضه ضغوط التضخم وسياسات البنوك المركزية الحذرة.