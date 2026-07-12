سلسلة iphone 18 pro.. تسريبات تكشف مفاجآت غير متوقعة قبل الإطلاق

خبرني - تقترب شركة "أبل" من إزاحة الستار عن سلسلة آيفون 18 برو، لكن الأنظار لا تتجه هذه المرة إلى المواصفات التقنية فقط، بل إلى تغييرات تصميمية تتوقعها التسريبات.

وبينما يترقب المستخدمون أي قفزة تقنية جديدة، تشير المعلومات المتداولة إلى أن الشركة قد تتجه إلى تعديلات في التصميم قد تثير جدلًا واسعًا بين محبي هواتفها، خاصة أنها تمس جوانب ترتبط بشكل الجهاز ووزنه وحتى خيارات الألوان المتاحة، وهي خطوات قد لا تحظى بترحيب جميع المستخدمين، وفقًا لما أورده موقع 9to5Mac المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

تصميم أكثر سماكة يلفت الأنظار

تشير أحدث التسريبات إلى أن "أبل" قد تعتمد هيكلًا أكثر سماكة في هاتفي آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس مقارنة بالجيل السابق.

ووفقًا لما أورده موقع 9to5Mac نقلًا عن حساب التسريبات الشهير Fixed Focus Digital على منصة "ويبو" الصينية، فقد يرتفع سُمك هواتف السلسلة الجديدة بنحو مليمتريْن مقارنة بسلسلة آيفون 17 برو، التي يبلغ سُمكها نحو 8.75 ملم، ما قد يرفع السُمك إلى قرابة 10.75 ملم إذا صحت هذه المعلومات.

وفي المقابل، ذكر المسرب Ice Universe أن هاتف آيفون 18 برو ماكس سيأتي بسُمك يقترب من 9 ملم فقط.

كما أشار موقع Macworld إلى سيناريو مختلف، إذ رجح احتفاظ الهاتف بسُمكه الحالي البالغ 8.75 ملم، مع زيادة في بروز وحدة الكاميرا الخلفية بدلًا من زيادة سماكة الهيكل بالكامل.

زيادة متوقعة في الوزن

ولا تتوقف التغييرات المحتملة عند أبعاد الهاتف، إذ تتحدث التسريبات أيضًا عن زيادة في الوزن، وهو ما قد يلاحظه المستخدمون فور حمل الجهاز.

وبحسب تسريب نشره حساب Instant Digital وأكده أيضًا Ice Universe عبر منصة "ويبو"، فمن المتوقع أن يصل وزن آيفون 18 برو ماكس إلى نحو 240 غرامًا.

وللمقارنة، يبلغ وزن آيفون 17 برو ماكس نحو 233 غرامًا، بينما سجل آيفون 16 برو ماكس 227 غرامًا.

أما نسخة آيفون 18 برو الأصغر، فلم تكشف التسريبات حتى الآن عن وزنها، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستكون أثقل أيضًا من آيفون 17 برو، الذي يبلغ وزنه نحو 206 غرامات.

استمرار غياب اللون الأسود

ومن بين أكثر النقاط التي قد تثير اهتمام المستخدمين، ما يتعلق بخيارات الألوان، إذ توحي أحدث الشائعات بأن "أبل" قد تستمر في الابتعاد عن اللون الأسود ضمن فئة برو للعام الثاني على التوالي.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى أن هواتف آيفون 18 برو ستتوفر بأربعة ألوان هي: الكرزي الداكن، والأزرق الفاتح، والفضي، والأسود.

لكن أحدث المعلومات المتداولة تفيد بأن الشركة قد تطرح الهاتف بثلاثة ألوان فقط، هي الكرزي الداكن، والأزرق الفاتح، والفضي، مع استمرار غياب اللون الأسود، وهو الخيار الذي كان ينتظره عدد كبير من المستخدمين.