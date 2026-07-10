100 حالة تسمم في قرية مصرية.. والسبب مشروب فاسد

خبرني - شهدت قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز الصف بمحافظة الجيزة جنوب مصر، حالة من الاستنفار إثر تعرض نحو 100 مواطن بينهم أطفال ومسنون لأعراض تسمم حاد وآلام شديدة بالمعدة.

وتلقت السلطات بلاغات باستقبال مستشفيات المدينة عشرات المصابين بحالات تسمم وآلام في البطن ومغص معوي، فيما كشفت المؤشرات الأولية وأقوال المصابين تناولهم مشروب "البوظة" من أحد الباعة الجائلين في "سوق الخميس" بالقرية، مما أدى إلى ظهور الأعراض والإعياء الشديد المفاجئ عليهم.

وفور تلقي البلاغ كثفت الأجهزة التنفيذية والصحية جهودها لمتابعة الموقف، حيث جرى توزيع الحالات المصابة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات الدقيقة وتلقي البرتوكول العلاجي.

وتبين أن المصابين يعانون من ميكروب شديد بالمعدة نتيجة تلوث غذائي، بينما أكدت المتابعة الميدانية أن الوضع بدأ يستقر تدريجياً، حيث تماثلت معظم الحالات للشفاء وغادرت المستشفيات بالفعل بعد تلقي المحاليل والعلاجات اللازمة وتحسن مؤشراتها الحيوية، فيما لا تزال بقية الحالات تحت الملاحظة الدقيقة.

وتواصل الأجهزة الصحية والرقابية سحب عينات من الأغذية والمشروبات المتداولة في الأسواق المحيطة وتكثيف التحريات حول البائع المتسبب، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.