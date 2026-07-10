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وفاة فتاة في فرنسا خلال الاحتفال بالفوز على المغرب في كأس العالم

  • 10 تموز 2026
  • 17:52
وفاة فتاة في فرنسا خلال الاحتفال بالفوز على المغرب في كأس العالم

خبرني - لقيت فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا مصرعها، بعدما سقطت من شاحنة أثناء احتفالها بفوز فرنسا على المغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ، الجمعة.

وانطلقت الاحتفالات في أنحاء فرنسا بعد الفوز 2-0 في الولايات المتحدة وبلوغ نصف النهائي، حيث رقص المئات في شوارع باريس، تحت أنظار آلاف من عناصر الشرطة المكلّفين بمهام أمنية.

وكانت المراهقة على متن شاحنة بالقرب من مدينة موبوج شمال فرنسا، عندما "سقطت ودهستها" المركبة، وأُعلنت وفاتها في المكان، بحسب خدمات الطوارئ.

وأضافت السلطات أن سائق الشاحنة أُوقف، فيما نُقل مراهق آخر كان شاهدا على الحادث إلى المستشفى وهو يعاني من صدمة.

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