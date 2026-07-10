الشرطة المصرية توقف فتاة روجت لأفكار خطيرة عن الزواج والانجاب العشوائي!

خبرني - أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط صانعة محتوى ، بعد نشرها مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تروج فيها لما وصفته بـ"فوائد تعدد الأزواج والزوجات والإنجاب غير المنسب".

واعتبرت الأجهزة الأمنية هذا النوع من المحتوى "تحريضيا ومخالفا للآداب العامة والقيم المجتمعية".

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك"، الخميس، إنه عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة المقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها المشبوه.

وبمواجهتها، أقرت الناشطة بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأثارت دعوة البلوغر جدلا واسعا وسط تساؤلات حول واقعية هذه التصريحات في الوقت الذي يدافع فيه البعض عن مثل هذه الأفكار، حيث تدعو الفتاة إلى ما تصفه بالمساواة بين الرجال والنساء في تعدد الأزواج.

وتعتبر مثل هذه الأفكار في مصر خروجا عن المألوف في القيم المجتمعية والدينية ودعوة لنشر الفسق والفجور في المجتمع.