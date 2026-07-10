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يديعوت: ميليشيات غزة المدعومة من إسرائيل قد تواجه مصيراً مشابهاً لميليشيات لبنان

  • 10 تموز 2026
  • 11:04
يديعوت ميليشيات غزة المدعومة من إسرائيل قد تواجه مصيراً مشابهاً لميليشيات لبنان

خبرني - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن المسؤول الاستخباري الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين، أن الميليشيات المسلحة المدعومة من إسرائيل في قطاع غزة قد تواجه المصير ذاته الذي تواجهه الميليشيات في لبنان، إذا ما انسحب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يسيطر عليها في إطار أي اتفاق مستقبلي.

وبحسب ميلشتاين، فإن هذه المجموعات تتمركز في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، ومع أي انسحاب ستجد نفسها أمام خيارات صعبة، تتمثل بالبقاء مع خطر التعرض للقتل أو الاعتقال، أو الفرار والانضمام إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن ما تواجهه هذه المجموعات ليس سوى "مسألة وقت"، في ظل المتغيرات الميدانية والسياسية المرتبطة بالحرب في قطاع غزة. 

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