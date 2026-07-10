40 مليون طن من الدمار في غزة... وخطة إزالة الركام تحتاج 10 سنوات

خبرني - تُقدّر كمية الأنقاض الناجمة عن العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة بعد أكثر من عامين ونصف من الحرب بنحو 40 مليون طن. وتُقدّر تكلفة إزالة هذه الأنقاض بنحو 2.5 مليار دولار.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية، من المتوقع أن تختلف معالجة الأنقاض في قطاع غزة من عدة جوانب: الخيار الوحيد هو إنشاء مواقع داخل القطاع لإجراء عمليات المعالجة والفرز وإعادة التدوير بالقرب من الأنقاض.

وأوضح دورين كارادي ، مالكة شركة تايلور كارادي، التي تُنفّذ هذا النوع من الأعمال : " أُقدّر أن معالجة الأنقاض في القطاع ستستغرق ما بين 8 و10 سنوات. هذا تقدير تقريبي لأننا لا نملك معلومات دقيقة عن حجم الأنقاض والبيانات الرسمية، وليس من الحكمة الاعتماد على التقديرات فقط. في الوقت نفسه، تشير بعض المنشورات إلى أن هذا تقدير تقريبي لحوالي 40 مليون طن من حطام المنازل والأنقاض".

تستعد الشركة أيضاً، عند الضرورة، لخيار إنشاء محطة تكسير ومعالجة الأنقاض هناك. ويتضمن هذا، إمكانية الوصول إلى هذا الموقع، الذي ينبغي أن يكون منطقة معزولة أمنياً. وحتى في حال اختيار هذا الخيار، فمن المتوقع أن تستغرق عملية الإخلاء وقتاً طويلاً: "ستستغرق سنوات عديدة، حتى مع العمل بنظام المناوبات الليلية والنهارية".