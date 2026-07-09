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توقيف رجل لوضعه مجسّما لمسجد فوق موقد نار في إيرلندا الشمالية

  • 09 تموز 2026
  • 22:38
توقيف رجل لوضعه مجسّما لمسجد فوق موقد نار في إيرلندا الشمالية

خبرني - أوقفت الشرطة في إيرلندا الشمالية الخميس رجلاً وضع مجسّماً لمسجد مرفقاً برسائل معادية للإسلام فوق موقد نار خلال احتفالات تقليدية.

قالت الشرطة في بيان إنه "قبض على رجل يبلغ 56 عاماً للاشتباه في انتهاكه قوانين النظام العام".

ووُضعت لوحات تحمل شعاري "احموا حدودنا" و"ضعوا حداً لخطر الإسلام المتطرف" على موقد النار المؤلف من منصات خشبية، وكُتبت عبارة "الفاشية الإسلامية" على واجهة مجسّم المسجد.

أقيم هذا العرض في قرية مويغاشيل في جنوب البلاد، وخلال احتفالات السنة الفائتة، وُضع فوق موقد نار قارب يحمل دمى تمثل مهاجرين على متن سفينة مصحوباً بلافتات كُتب عليها "أوقفوا القوارب".

نددت منظمة العفو الدولية الخميس بهذا العمل "الدنيء" الذي يُعدّ "محاولة سافرة للتحريض على الكراهية ضد المسلمين وترهيب العائلات المحلية".

وفي منشور عبر منصة إكس، ندد وزير الدولة البريطاني المكلّف بشؤون إيرلندا الشمالية هيلاري بين بما وصفه بأنه "عمل ترهيبي مقزز وجبان".

وقال: "علينا أن نتكاتف ونرفض بشكل قاطع مثل هذه الكراهية".

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