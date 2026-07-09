مصر.. تفاصيل القبض على منى عبود صاحبة كمبوند جاردن هيلز

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سيدة الأعمال منى عبود، المالكة لكمبوند "جاردن هيلز"، داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك خلال إنهائها إجراءات السفر إلى إحدى الدول العربية.



وجاءت عملية الضبط تنفيذًا لقرار منع سفر صادر عن النيابة العامة في مصر، بعدما تبين صدور ثمانية أحكام قضائية بحقها في قضايا منظورة أمام جهات القضاء المختصة.



وعقب إتمام إجراءات القبض عليها، جرى ترحيل سيدة الأعمال إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأحكام الصادرة بحقها.

كما بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد المعارضات القانونية على تلك الأحكام، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ولا تزال منى عبود محتجزة حتى الآن على ذمة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.