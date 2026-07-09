*
الخميس: 09 تموز 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • دنيا
  • مصر.. تفاصيل القبض على منى عبود صاحبة كمبوند جاردن هيلز

مصر.. تفاصيل القبض على منى عبود صاحبة كمبوند جاردن هيلز

  • 09 تموز 2026
  • 19:15
مصر تفاصيل القبض على منى عبود صاحبة كمبوند جاردن هيلز

خبرني - ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على سيدة الأعمال منى عبود، المالكة لكمبوند "جاردن هيلز"، داخل مطار القاهرة الدولي، وذلك خلال إنهائها إجراءات السفر إلى إحدى الدول العربية.


وجاءت عملية الضبط تنفيذًا لقرار منع سفر صادر عن النيابة العامة في مصر، بعدما تبين صدور ثمانية أحكام قضائية بحقها في قضايا منظورة أمام جهات القضاء المختصة.


وعقب إتمام إجراءات القبض عليها، جرى ترحيل سيدة الأعمال إلى قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأحكام الصادرة بحقها.

كما بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الخاصة بإعداد المعارضات القانونية على تلك الأحكام، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

ولا تزال منى عبود محتجزة حتى الآن على ذمة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها، لحين استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

4 أسباب أساسية تقف وراء خلافات الآباء مع المراهقين
4 أسباب أساسية تقف وراء خلافات الآباء مع المراهقين
  • 2026-07-09 19:09
مصر.. إحالة قضية والدة شيماء جمال إلى النيابة العامة
مصر.. إحالة قضية والدة شيماء جمال إلى النيابة العامة
  • 2026-07-09 18:19
بدافع السيطرة وليس الرحمة.. المؤبد لطبيب ألماني قتل 15 مريضًا
بدافع السيطرة وليس الرحمة.. المؤبد لطبيب ألماني قتل 15 مريضًا
  • 2026-07-09 18:13
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الأحذية في الصين إلى 28 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الأحذية في الصين إلى 28 قتيلا
  • 2026-07-09 18:10
أغرب محاولة سرقة ببريطانيا.. لص يبتلع خاتم ألماس بـ 47 ألف دولار
أغرب محاولة سرقة ببريطانيا.. لص يبتلع خاتم ألماس بـ 47 ألف دولار
  • 2026-07-09 18:06
مصر.. كواليس مقتل أم وطفلتها خنقًا من أجل الذهب
مصر.. كواليس مقتل أم وطفلتها خنقًا من أجل الذهب
  • 2026-07-09 17:40