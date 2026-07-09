4 أسباب أساسية تقف وراء خلافات الآباء مع المراهقين

خبرني - تُعتبر المشاحنات بين الآباء وأبنائهم المراهقين أمراً معتاداً في كثير من المنازل، لكن الخبراء يرون أن المشكلة لا تكمن في كثرة الخلافات نفسها، بل في الطريقة التي تُدار بها. ويؤكدون أن بعض ردود الفعل الشائعة من الوالدين قد تزيد التوتر بدلًا من احتوائه.

ومن أهم ردود الفعل الأبوية التي ينصح الاختصاصيون بالانتباه إليها لتجنب تفاقم الخلافات مع أبنائهم المراهقين:

المطالبة بالحديث مباشرة

بحسب تقرير نشرته صحيفة "هاف بوست"، أوضحت اختصاصية العلاج الأسري كاري كراويتش أن مطالبة المراهق بالحديث فورًا بعد وقوع الخلاف غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية، لأن الدماغ أثناء الانفعال يكون أقل قدرةً على التفكير المنطقي. لذلك تنصح بمنح الجميع وقتًا للهدوء قبل استئناف الحوار.

المقاطعة لتقديم الحلول

أما اختصاصية علم النفس السريري لورا ماركهام، فتشير إلى أن الآباء كثيرًا ما يقاطعون أبناءهم أو يسارعون إلى تقديم الحلول، بينما يحتاج المراهق أولًا إلى أن يشعر بأن مشاعره مفهومة. وتؤكد أن استخدام عبارات مثل: "أفهم أنك منزعج"، يخفف حدة التوتر ويفتح الباب أمام نقاش أكثر هدوءًا.

المحاضرات الطويلة

كما يحذر الخبراء من تحويل كل خلاف إلى محاضرة طويلة، لأن الرسائل القصيرة والواضحة تكون أكثر تأثيرًا من كثرة الانتقاد.

استحضار أخطاء الماضي

وينصحون الخبراء أيضًا بالتركيز على حل المشكلة الحالية، بدلًا من استحضار أخطاء الماضي، لأن ذلك يدفع المراهق إلى الدفاع عن نفسه بدلًا من التعاون.

ويؤكد التقرير أن الاعتذار من الوالدين عند ارتكاب خطأ لا يُضعف سلطتهما، بل يعزز الاحترام المتبادل، ويمنح المراهق نموذجًا عمليًّا لتحمل المسؤولية وإدارة الخلافات بطريقة صحية.