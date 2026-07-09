بدافع السيطرة وليس الرحمة.. المؤبد لطبيب ألماني قتل 15 مريضًا

خبرني - أصدرت محكمة ألمانية حكمًا بالسجن المؤبد بحق طبيب رعاية تلطيفية أدين بقتل 15 من مرضاه عبر إعطائهم جرعات قاتلة من أدوية مهدئة، في قضية قد تمتد فصولها إلى عشرات الضحايا المحتملين الذين ما زالوا قيد التحقيق.

وأدانت محكمة برلين الطبيب الذي عُرف باسم "يوهانس م." وفقًا للقوانين الألمانية، بقتل 12 امرأة وثلاثة رجال خلال زيارات منزلية أجراها بين سبتمبر/أيلول 2021 ويوليو/تموز 2024.

وقالت القاضية سيلفيا بوش، التي ترأست هيئة المحكمة وفقًا لـ"ديلي ميل"، إن الجرائم التي ثبتت بحق الطبيب البالغ من العمر 41 عامًا قد لا تمثل سوى جزء من أفعاله، مشيرة إلى أن القضية تحمل طابعًا استثنائيًا وصعب الفهم.

وكان الادعاء قد أشار خلال المحاكمة إلى وجود شبهات بضلوع الطبيب في أكثر من 70 حالة وفاة أخرى، فيما تواصل السلطات التحقيق في تلك الوقائع.

دافع السيطرة وليس الرحمة

ووصفت المحكمة المتهم بأنه "قاتل متسلسل"، مؤكدة أن الجرائم لم تكن بدافع تخفيف معاناة المرضى أو تطبيق مفهوم الموت الرحيم، وإنما نتيجة رغبة في التحكم بمصير الضحايا.

وخلصت التحقيقات إلى أن الطبيب كان يستخدم مواد مخدرة ومرخيات للعضلات تؤدي إلى شلل عضلات الجهاز التنفسي، ما يتسبب بوفاة الضحية خلال وقت قصير.

وبسبب ما وصفته المحكمة بـ"خطورة خاصة للذنب"، صدر بحقه أقصى حكم ممكن في ألمانيا، ما يجعل حصوله على الإفراج المشروط أمرًا أكثر صعوبة، كما مُنع من ممارسة مهنة الطب مستقبلًا.

وتراوحت أعمار الضحايا الذين كانوا جميعًا تحت رعايته الطبية بين 25 و94 عامًا.

وخلال جلسة المحكمة، أقر الطبيب بأنه "قتل أشخاصًا"، معربًا عن شعوره باليأس من أفعاله، وقال إنه لم يدرك حجم المعاناة التي تسبب بها إلا لاحقًا.

وذكرت المحكمة أن الطبيب قتل في إحدى الوقائع مريضين خلال يوم واحد، كما اتهم في خمس حالات بمحاولة إشعال حرائق داخل منازل الضحايا بهدف إخفاء آثار الجرائم.

وكانت الشبهات حول نشاط الطبيب قد بدأت بعد ملاحظات من خدمات الرعاية، ما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق انتهى بتوقيفه احتياطيًا في أغسطس/آب 2024.

وبدأت التحقيقات بالنظر في أربع حالات وفاة فقط، قبل أن يرتفع عدد الحالات المشبوهة مع توسع عمليات الفحص والتحري.