ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مصنع الأحذية في الصين إلى 28 قتيلا

خبرني - ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق الذي اندلع داخل مصنع للأحذية شرق الصين إلى 28 قتيلاً على الأقل، فيما دفعت السلطات بفرق إنقاذ وإطفاء كبيرة لاحتواء الحادث والتحقيق في أسبابه.

لقي 28 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء حريق اندلع داخل مصنع للأحذية في شرق الصين، بحسب حصيلة أولية أوردتها وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، الخميس 9 يوليو/ تموز 2026.

وجاء ذلك بعد تصريحات للرئيس الصيني شي جينبينغ أشار فيها إلى وقوع "خسائر بشرية فادحة" نتيجة الحادث الذي استدعى استنفاراً واسعاً من أجهزة الطوارئ والإنقاذ.

واندلع الحريق داخل مصنع "هويتينغ" للأحذية بمدينة جينجيانغ التابعة لمقاطعة فوجيان شرق البلاد، وذلك عند نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً بالتوقيت المحلي، الموافق الساعة الرابعة صباحاً بتوقيت غرينتش.

ودفعت السلطات الصينية بفرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، حيث شارك 183 عنصراً من فرق الطوارئ في عمليات التعامل مع الحريق.

كما تم إرسال 35 مركبة إطفاء وإنقاذ إلى موقع المصنع للمشاركة في جهود السيطرة على النيران والبحث عن ضحايا أو ناجين داخل المبنى، وفق ما أعلنته وزارة إدارة حالات الطوارئ الصينية.

ولم تصدر حتى الآن تفاصيل إضافية بشأن أسباب اندلاع الحريق أو حجم الأضرار المادية الناتجة عنه، بينما تتواصل أعمال التحقيق والمعاينة في موقع الحادث.