أغرب محاولة سرقة ببريطانيا.. لص يبتلع خاتم ألماس بـ 47 ألف دولار

خبرني - في محاولة سرقة غير مألوفة، أقدم رجل يُشتبه بأنه لص مبتدئ على ابتلاع خاتم ألماس باهظ الثمن داخل متجر مجوهرات في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن ينكشف أمره ويضطر إلى إخراجه أمام العاملين.

وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، دخل الرجل إلى متجر "إليجانس جويلرز" في منطقة هاتون غاردن الشهيرة بتجارة المجوهرات، وتظاهر بأنه زبون يبحث عن شراء قطعة ثمينة، قبل أن يمضي نحو ساعتين في تفقد المعروضات.

وخلال وجوده داخل المتجر، يُظهر تسجيل كاميرات المراقبة الرجل وهو يفحص خاتم خطوبة مرصع بالألماس، قبل أن يضعه في فمه ويبتلعه، بحسب ما أفاد العاملون في المتجر.

ولم يكتشف الموظفون الأمر في البداية، إلا أنهم لاحظوا اختفاء الخاتم الذي تبلغ قيمته نحو 35 ألف جنيه إسترليني، 46.7 ألف دولار أمريكي تقريبًا، ليواجهوا الرجل الذي نفى سرقته بشدة، بل طالبهم بتفتيش جيوبه لإثبات براءته.

لكن مراجعة تسجيلات المراقبة كشفت ما حدث، حيث ظهر الرجل، ذو الشعر الرمادي ويرتدي قميصًا أزرق وسترة، وهو يخفي الخاتم بطريقة غير متوقعة قبل أن يواصل تصرفه الطبيعي وكأنه لم يحدث شيء.

وبحسب المتجر، حاول الرجل مغادرة المكان بحجة أنه سيعود في اليوم التالي لاتخاذ قراره بشأن الشراء، إلا أن العاملين أوقفوه وطالبوه بإعادة الخاتم.

وأفاد الموظفون بأن الرجل وضع أصابعه في حلقه وتقيأ الخاتم، الذي عاد إلى المتجر بحالة سليمة، قبل أن يتدخل أفراد الأمن في منطقة هاتون غاردن لإخراجه من المكان، فيما أُبلغت الشرطة بالواقعة لاحقًا.