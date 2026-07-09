مصر.. كواليس مقتل أم وطفلتها خنقًا من أجل الذهب

خبرني - كشفت التحقيقات الأولية في محافظة المنيا المصرية ملابسات جريمة مروعة راحت ضحيتها ربة منزل وطفلتها داخل منزلهما في قرية بني خالد التابعة لمركز سمالوط، وسط حالة من الحزن والصدمة بين الأهالي.

وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على جثمان ربة المنزل "صابرين.ع.م"، البالغة من العمر 31 عامًا، وابنتها البالغة 5 سنوات، داخل منزل الأسرة.

وانتقلت النيابة العامة إلى موقع الحادث وفقًا لمواقع محلية، حيث أمرت بإجراء المعاينات اللازمة وانتداب الجهات الطبية المختصة للكشف عن ملابسات الوفاة وتحديد أسبابها.

وأشارت التحقيقات إلى أن المعاينة الأولى أثارت شبهات جنائية، بعدما تبين وجود إصابات ظاهرة على الجثمانين، إلى جانب آثار تشير إلى تعرضهما للعنف والخنق، وذلك بعد أن كان الاعتقاد الأولي يشير إلى احتمال حدوث حالة تسمم.

ضبط المتهم خلال ساعات

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه به وضبطه، وتبين أنه يدعى "أ.ق.م"، ويبلغ من العمر 35 عامًا، ويعمل عامل محاجر، كما كشفت التحريات أنه من سكان القرية ويمت بصلة قرابة ومعرفة بالمجني عليها.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، استغل المتهم غياب زوج الضحية الذي يعمل في مجال المحاجر، ودخل المنزل بهدف سرقة مشغولات ذهبية، قبل أن تتحول الواقعة إلى جريمة قتل بعد مقاومة ربة المنزل له.

وتشير التحريات إلى أن المتهم اعتدى على الأم، ثم قتل طفلتها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل أن يغادر المكان.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، قبل تجديد حبسه، مع استمرار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدًا لاتخاذ القرار بشأن إحالته إلى محكمة الجنايات بتهم تتعلق بالقتل المقترن بالسرقة.