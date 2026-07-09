قضية صادمة في إيطاليا.. مزارع يترك عاملا هنديا ينزف حتى الموت

خبرني - أصدرت محكمة إيطالية حكما بالسجن 16 عاما بحق مزارع إيطالي، بعد إدانته بترك عامل زراعي هندي ينزف حتى الموت إثر تعرضه لحادث مروّع داخل أحد الحقول جنوب روما.

وقالت المحكمة في مدينة لاتينا، جنوب العاصمة الإيطالية، إنها أدانت الرجل، البالغ من العمر 39 عاما، بتهمة القتل العمد، في قضية أثارت غضبا واسعا خارج إيطاليا خلال عام 2024، وسلطت الضوء على أوضاع العمل القاسية التي يواجهها عمال آسيويون في القطاع الزراعي مقابل أجور متدنية.

وكان العامل، ساتنام سينج، البالغ من العمر 31 عاما، قد علق في إحدى الآلات أثناء عمله في حقل جنوب روما، ما أدى إلى بتر ذراعه اليمنى وسحق ساقيه. وبعد الحادث، قام صاحب العمل بنقله إلى منزله وتركه هناك دون إسعافه أو نقله إلى المستشفى.

وعثر لاحقا على ذراع سينج المبتورة داخل صندوق فواكه إلى جانبه، قبل أن يفارق الحياة في المستشفى بعد نحو يوم ونصف من الحادث.