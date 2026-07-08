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ترمب: قد نضرب إيران مجدداً الليلة ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

  • 08 تموز 2026
  • 16:02
ترمب قد نضرب إيران مجدداً الليلة ولن نسمح لها بامتلاك سلاح نووي

خبرني - صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لهجته تجاه إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد تشن ضربات جديدة ضد طهران خلال الساعات المقبلة.

وقال ترمب في تصريحات صحفية، إن إيران "لا يمكن أن تحصل على أسلحة نووية"، معتبراً أنه "لو كانت تملكها لاستخدمتها بالفعل".

وأضاف أن الأمر "لا يتعلق بتغيير النظام"، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تريد لإيران امتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

واتهم ترمب إيران بـ"التصرف بشكل سيئ جداً"، مشيراً إلى أن واشنطن نفذت ضربات ضدها بعد استهداف سفن في مضيق هرمز.

وتابع الرئيس الأميركي: "الإيرانيون يتصرفون بشكل سيئ جداً، كما يفعلون منذ 47 عاماً"، مؤكداً استمرار موقف بلاده الرافض للسياسات الإيرانية.

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