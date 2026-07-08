عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها

خبرني - تواصل عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تقديم خدماتها الطبية والإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، ضمن مبادرة "استعادة الأمل" التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بهدف مساعدة المصابين على استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية.

وتعمل العيادة التي تم تعزيزها بأكثر من ألف طرف صناعي متطور سيّرتها القوات المسلحة الأردنية، وفق تقنيات حديثة تتيح أخذ القياسات وتصنيع الطرف الصناعي الدائم وتجهيزه وتسليمه للمريض خلال ساعتين، بما يتناسب مع حالة المصاب واحتياجاته الوظيفية، وبما يراعي التغيرات الجسدية المستقبلية.

وتوفر العيادة أطرافاً صناعية مخصصة للأطفال تراعي مراحل النمو المختلفة، إضافة إلى أقدام كربونية مرنة تلائم طبيعة الطرق المتضررة في قطاع غزة، بإشراف فريق متخصص من اختصاصيي الأطراف الصناعية والعلاج الفيزيائي، يتولى تأهيل المرضى قبل تركيب الطرف الصناعي وبعده، بما يسهم في استعادة الحركة والتوازن وتعزيز الاستقلالية الجسدية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الإنساني والطبي الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعمهم في استعادة حياتهم الطبيعية.

ويُشار إلى أن العيادة ركّبت منذ بدء عمل القوة الحالية (126) طرفاً صناعياً علوياً وسفلياً، فيما تجاوز إجمالي الأطراف الصناعية التي تم تركيبها منذ انطلاق مبادرة "استعادة الأمل" أكثر من (1200) طرف صناعي.