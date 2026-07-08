أعلنت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتشدد في فرنسا، عزمها الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2027، والطعن أمام أعلى محكمة في البلاد ضد إدانتها بتهمة اختلاس أموال عامة، والتي تلزمها بارتداء سوار إلكتروني للمراقبة لمدة عام.

وقالت في مقابلة تلفزيونية حادة خلال وقت الذروة يوم الثلاثاء: "تبدأ الحملة (الانتخابية) الليلة".

وأضافت زعيمة حزب التجمع الوطني، أنها ستسلك "جميع السبل القانونية" للدفاع عن براءتها، وستطعن ​​أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في فرنسا.

والتقدم بالطعن يعني تعليق قرار ارتداء السوار الإلكتروني لحين صدور حكم محكمة النقض في القضية، والمرجح صدوره في العام المقبل 2027.

وقبل ساعات فقط من ظهور مارين لوبان على شاشة التلفزيون لإعلان الترشح، صدر حكم الإدانة من محكمة استئناف باريس بتهمة اختلاس 2.8 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي بعد الإعلان عن "مخطط توظيف وهمي".

وقضت المحكمة بتغريم لوبان مئة ألف يورو (نحو 114 ألف دولار)، والحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنتان مع وقف التنفيذ، وسنة واحدة تنفذ في المنزل بواسطة سوار إلكتروني.

ورغم الإدانة، قضت المحكمة بإمكانية ترشحها للرئاسة مع ارتدائها سواراً إلكترونياً.

وجاء قرارها بالترشح للانتخابات بمثابة مغامرة سياسية جريئة، ويضع حداً لأشهُر من التكهنات التي أشارت في السابق إلى عدولها عن الترشح وأنها ستُقدم بدلاً منها رئيس حزبها، غوردان بارديلا، البالغ من العمر 30 عاماً.