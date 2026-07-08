بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل الاثنين المقبل

خبرني - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، الدكتور أحمد فخري العجلوني، أن الامتحان العملي للدورة الصيفية لعام 2026 سيبدأ صباح يوم الاثنين الموافق 13 تموز الحالي، ويستمر حتى يوم الخميس 16 تموز، وفق المواعيد التي ستعلنها وحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة.

وقال العجلوني إن وحدة التقييم والامتحانات العامة استكملت جميع الإجراءات والاستعدادات اللازمة لعقد الامتحان العملي، مبيناً أن عدد المتقدمين له يبلغ 1419 طالباً وطالبة من 52 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 20 برنامجاً دراسياً.

وأضاف أن الجامعة اعتمدت 28 مركزاً لعقد الامتحان العملي، بمشاركة 71 لجنة امتحان مركزية متخصصة تضم 213 فاحصاً من أعضاء الهيئة التدريسية في الكليات الجامعية المتوسطة الوطنية، إلى جانب مختصين من القطاع الخاص.

وأشار إلى أن برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان سيعلنان عبر الموقع الإلكتروني لوحدة التقييم والامتحانات العامة، بما يتيح للطلبة معرفة أماكن ومواعيد امتحاناتهم العملية.

وبين العجلوني أن إجمالي المتقدمين للدورة الصيفية لعام 2026 بلغ 2612 طالباً وطالبة موزعين على 108 تخصصات، منهم 996 طالباً وطالبة سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و1260 معيداً سيتقدمون في الأوراق التي لم يستوفوا متطلبات النجاح فيها خلال الدورات السابقة، و250 طالباً وطالبة ممن استنفذوا حقهم وسيتقدمون لجميع أوراق الامتحان، إضافة إلى 106 طلاب سيتقدمون بورقة أو أكثر لغايات رفع معدلاتهم.

وأوضح أن الامتحانات النظرية (المحوسبة) للدورة الصيفية ستبدأ صباح يوم الأحد الموافق 26 تموز، وتستمر حتى يوم الاثنين الموافق 3 آب المقبل، لافتاً إلى أن وحدة التقييم والامتحانات العامة ستعلن لاحقاً توزيع الطلبة على مراكز الامتحان وجلساته بعد انتهاء الامتحان العملي.