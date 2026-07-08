مياه جرش : عطاءات بـ1.37 مليون دينار لتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي

خبرني - طرحت مديرية إدارة مياه جرش عطاءات لتنفيذ مشاريع صيانة وإعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات الضخ وتبطين مصادر المياه، بقيمة إجمالية بلغت 1.37 مليون دينار، وفق مدير مياه جرش محمد العتوم.

وقال العتوم إن المديرية طرحت عطاء لإعادة تأهيل شبكات المياه داخل قصبة جرش بقيمة 250 ألف دينار، يشمل مختلف مناطق القصبة، فيما ستنفذ منظمة اليونيسف مشروع تبطين وادي سوف للحفاظ على مصادر المياه بطول كيلومتر واحد، وبقيمة 150 ألف دينار.

وأضاف أن المديرية طرحت عطاء لإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي في حي الشواهد وإسكان المعلمين بقيمة 350 ألف دينار، إلى جانب عطاء لإعادة تأهيل محطة رفع عين الديك بقيمة 150 ألف دينار.

وأشار العتوم إلى طرح عطاء لطوارئ الصرف الصحي بقيمة 130 ألف دينار، إضافة إلى عطاء لإعادة تأهيل عين الشرقية بقيمة 50 ألف دينار.

وبين أن المديرية طرحت كذلك عطاءً بقيمة 120 ألف دينار لأعمال الصيانة وإعادة التأهيل، إضافة إلى عطاء لإعادة تأهيل وصيانة أحد البوسترات بقيمة 170 ألف دينار، يشمل استبدال المضخات، وتأهيل المبنى، وصيانة المعدات، بهدف رفع كفاءة منظومة المياه وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.