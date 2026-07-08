كيف يؤثر الحر على الدم؟.. طبيبة توضح المخاطر وطرق الوقاية

خبرني - أفادت الدكتورة أناستاسيا بوسكاكالوفا أخصائية أمراض القلب، بأن الدم يصبح أكثر لزوجة في الطقس الحار، ما يزيد العبء على القلب والأوعية الدموية.

وأوضحت الطبيبة أن فصل الصيف لا يسبب بحد ذاته زيادة لزوجة الدم، إلا أن قلة شرب السوائل والتعرق المفرط يؤديان إلى انخفاض حجم بلازما الدم، ما يرفع تركيز خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية. وقد يزيد ذلك من خطر تشكل الجلطات، الأمر الذي قد يسبب مضاعفات خطيرة، من بينها السكتة الدماغية.

ونصحت الطبيبة كبار السن، ومرضى الشريان التاجي، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، بإيلاء اهتمام خاص لحالتهم الصحية خلال الطقس الحار.

وقالت: "للوقاية من الجفاف، من الضروري الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، مع التركيز على شرب المياه النظيفة، وعدم شرب أقل من 1.5 لتر يوميا خلال فترات الحر".

وأضافت أن الشعور بالعطش، وجفاف الفم، وقلة التبول، ولون البول الداكن، والضعف، والدوار، وتشنجات العضلات، تُعد من أبرز العلامات المبكرة للجفاف.

وللوقاية من الجفاف، أوصت بالحفاظ على ترطيب الجسم، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والامتناع عن ممارسة الأنشطة البدنية الشاقة خلال ساعات ذروة الحرارة قدر الإمكان.