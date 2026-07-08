ما علاقة القهوة بضعف الانتصاب لدى الرجال؟!

خبرني - أفاد الدكتور ألكسندر لوبيكوف أخصائي المسالك البولية، أن شرب القهوة بعد الظهر قد يرتبط ليس فقط باضطرابات النوم، بل أيضا بزيادة خطر الإصابة بضعف الانتصاب.

ووفقا للطبيب، استند هذا الاستنتاج إلى نتائج دراسة أمريكية استمرت عشر سنوات، بحثت في تأثير استهلاك القهوة على الصحة. واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يشربون القهوة في الصباح بشكل أساسي كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بينما في المقابل، ارتبط شرب القهوة خلال النهار أو في المساء بزيادة خطر الإصابة بهذه الأمراض.

ويشير إلى أن هذه العلاقة قد تكون مهمة أيضا لصحة الرجال. فالانتصاب يعتمد بشكل مباشر على تدفق الدم الطبيعي، ويعتبر خلل الأوعية الدموية أحد الأسباب الرئيسية لضعف الانتصاب. لذلك، فإن أي عوامل تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية قد تؤثر سلبا على القدرة الجنسية.

ووفقا له، يعتبر تناول ما يصل إلى 400 ملليغرام من الكافيين يوميا آمنا لمعظم البالغين الأصحاء. وهذا يعادل تقريبا كوبين من الكابتشينو (حوالي 300 ملليلتر)، ولكن يجب أن نعلم أن كمية الكافيين الدقيقة تختلف باختلاف نوع القهوة وطريقة تحضيرها.

وينصح الطبيب بشرب القهوة في النصف الأول من اليوم، ويفضل قبل الظهر، للحد من المخاطر المحتملة. كما يساعد هذا التوقيت على تجنب اضطرابات النوم، التي قد تؤثر سلبا على صحة القلب والأوعية الدموية، وعلى التوازن الهرموني، وعلى الصحة الجنسية.

ويؤكد الأخصائي، أن هذه العلاقة لا تعني بالضرورة أن قهوة المساء تسبب ضعف الانتصاب بشكل مباشر. ولكن، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو الأوعية الدموية، أو مشكلات في القدرة الجنسية، الانتباه جيدا ليس فقط إلى كمية الكافيين التي يتناولونها، بل وإلى وقت تناولها أيضا.