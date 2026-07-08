أمراض يمكن التعرف عليها من خلال الوجه

خبرين - يشير الأطباء، إلى أن الوجه من أكثر مناطق الجسم دلالة على الأمراض. فبشرته الرقيقة وكثرة الأوعية الدموية ونهايات الأعصاب فيه تجعله مؤشرا على الاضطرابات الداخلية.

ووفقا للخبراء، يعتبر تغير لون الجلد أولى العلامات. فالشحوب المفاجئ المصحوب بضعف ودوار قد يدل على فقر الدم. أما اصفرار الجلد وبياض العينين فيشير إلى مشكلات في الكبد أو المرارة، خاصة إذا كان مصحوبا بطعم مر في الفم وشعور بثقل في الجانب الأيمن العلوي من البطن. وقد يشير الاحمرار المستمر (في الخدين والأنف) إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم أو أمراض الكبد أو الوردية. أما ازرقاق الشفاه والجلد المحيط بالأنف علامة على نقص الأكسجين، ما يستدعي عناية طبية فورية.

ويشير الأطباء، إلى أن المنطقة المحيطة بالعينين، تكشف الكثير من المعلومات. فالتورم الذي لا يزول بعد النوم غالبا ما يرتبط بخلل في وظائف الكلى. وقد تكون الهالات السوداء المصحوبة بسيلان الأنف والحكة علامة على الحساسية. وقد تشير البقع الصفراء على الجفون إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول. ويعتبر عدم تناسق الوجه أحد أعراض الجلطة الدماغية، ويتطلب عناية طبية فورية.

أما حب الشباب والتهاب الجزء العلوي من الوجه فقد يصاحب أمراض المرارة أو البنكرياس أو الأمعاء. وقد يكون الطفح الجلدي على شكل فراشة على الخدين وجسر الأنف، علامة على الذئبة الحمامية الجهازية.وغالبا ما ترتبط الوردية (احمرار مستمر مع ظهور أوردة عنكبوتية) باختلالات الأوعية الدموية والهرمونات. وعند النساء، قد يشير نمو الشعر الداكن المفرط في الوجه إلى فرط الأندروجينية (زيادة هرمونات الذكورة). وظهور التجاعيد الدقيقة وجفاف الجلد فجأة قد يصاحب أحيانا داء السكري أو قصور الغدة الدرقية. وتشقق الشفاه علامة على نقص الفيتامينات أو الجفاف.

ويؤكد الأطباء أن العلامات الخارجية هي مجرد مؤشرات للطبيب، وليست تشخيصا نهائيا. ولا تغني عن الفحوصات والتحاليل. لذلك في حال استمرار التغيرات، يجب استشارة الطبيب. لأن العلاج الذاتي أمر خطير.

وقد تشير حالة الجلد والأظافر إلى وجود دوالي الأوردة وتعكس الحالة الصحية للأوعية الدموية. كما أن نقص الأكسجين المزمن في الأنسجة الناتج بسبب ضعف تدفق الدم، قد يؤثر على جودة صفيحة الظفر، ما يعكس اختلالات خفية في التمثيل الغذائي والدورة الدموية الدقيقة. وقد تدل البقع البيضاء أو الهشاشة على ضعف التروية الدموية الطرفية.