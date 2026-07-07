العراق.. مقربون يُنهون حياة سيدة نحرًا طمعًا في الإرث

خبرني - استيقظت محافظة واسط العراقية، اليوم الثلاثاء، على جريمة قتل مروّعة شهدها أحد أحيائها الذي تقطنه سيدة تعمل في السلك التربوي لقيت مصرعها نحرًا داخل منزلها بطريقة مأساوية.

ووقعت الجريمة في منزل السيدة الواقع في قضاء الصويرة شمالي المحافظة، حيث فارقت الضحية، وهي متقاعدة عن العمل، الحياة إثر قتلها، في واحدة من أحدث جرائم القتل التي يشهدها العراق بشكل متكرر.

وكشف مصدر أمني "أن التحقيقات الأولية تشير إلى الاشتباه بوقوف أشخاص مقربين من الضحية خلف هذه الجريمة المروعة"، وفقاً لصحيفة "شفق نيوز" العراقية.

وأضاف المصدر "أن المؤشرات الأولية تدل على أن الدافع كان بهدف السرقة والاستيلاء على الإرث وأموال الضحية من داخل المنزل".

ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى بشأن الضحية وإن كانت تسكن بمفردها في المنزل أم أن هناك من يُشاركها السكن.

وتأتي هذه الجريمة بعد يوم من وقوع جريمة أخرى مروعة سببها خلاف على إرث أرض زراعية في العاصمة بغداد، بين رجل وابنه، أسفرت عن إقدام الرجل على قتل ابنه ببندقية صيد.

وسبق أن سجّل العراق جرائم قتل عائلية، كانت دوافعها مختلفة، ولا تتوفر إحصائيات رسمية لعدد جرائم القتل التي يشهدها العراق سنوياً، لكن منصات التواصل الاجتماعي والصحف اليومية تعج بكثير من الحوادث بين فترة وأخرى في مختلف محافظات العراق.