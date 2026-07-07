القاتل المجهول.. تحذير رسمي من خطر يهدد (المصطافين) في مصر

خبرني - تُمثل الشواطئ خلال فصل الصيف مقصدًا رئيسيًا للمصطافين، لكن متعة السباحة قد تتحول إلى خطر حقيقي عند مواجهة ما يعرف بـ "تيار السحب" أو Rip Current، فما القصة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من هذا التيار القوي، حتى أنها وصفته بـ"القاتل المجهول" بسبب ارتباطه بحالات غرق تحدث أحيانًا نتيجة عدم معرفة السباحين بطبيعته وطرق التعامل معه.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تيار السحب يتحرك من الشاطئ باتجاه عمق البحر، وقد تتراوح سرعته بين نصف متر و2.5 متر في الثانية، وهي سرعة قد تفوق قدرة السباحين، حتى ذوي الخبرة، على مقاومته بالسباحة المباشرة نحو اليابسة.

ويتكون هذا التيار غالبًا على الشواطئ الرملية التي تشهد أمواجًا مرتفعة أو متكسرة، إذ تعود كميات المياه التي تدفعها الأمواج نحو الساحل إلى البحر عبر ممرات ضيقة بين الرمال، فتتحول إلى تيار سريع قادر على سحب الأشخاص إلى مناطق أعمق.

وأكدت هيئة الأرصاد أن خطورة تيار السحب لا ترتبط بالضرورة بتقلبات الطقس أو العواصف، إذ يمكن أن يظهر في أيام مشمسة وهادئة ظاهريًا، خاصة في المناطق التي تشهد تكسرًا مستمرًا للأمواج.

وحددت الهيئة عددًا من العلامات التي قد تساعد رواد الشواطئ على رصد مناطق الخطر، منها ظهور جزء من البحر يبدو أكثر هدوءًا من المناطق المحيطة، أو تغير لون المياه إلى درجة أغمق، أو تعكرها بسبب الرمال، إلى جانب تراكم الزبد على سطحها.

كما قد تظهر منطقة هادئة تحيط بها الأمواج من الجانبين، وهي من العلامات التي تستدعي الابتعاد عنها وعدم السباحة داخلها.

وشددت الهيئة على أن التصرف الصحيح عند الوقوع في تيار سحب يبدأ بالحفاظ على الهدوء وتجنب الذعر، مع عدم محاولة السباحة مباشرة عكس اتجاه التيار نحو الشاطئ، لأن ذلك يؤدي إلى استنزاف سريع للطاقة وقد يضاعف خطر الغرق.

وتتمثل الطريقة الأكثر أمانًا في السباحة بشكل موازٍ للشاطئ للخروج من مسار التيار، ثم العودة تدريجيًا نحو اليابسة مستفيدًا من اتجاه الأمواج.

كما يبقى الالتزام بتعليمات المنقذين ورايات التحذير على الشواطئ من أهم وسائل الوقاية، خصوصًا في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في الأمواج أو تغيرًا في حالة البحر.