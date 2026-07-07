كيف تبني الابتسامة اللاإرادية جسور الثقة بين البشر؟

خبرني - تتجاوز الابتسامة كونها مجرد تعبير وجهي يعكس حالة مزاجية إيجابية، لتشكل أداة بيولوجية معقدة تعيد صياغة الأحكام الاجتماعية وتبني جسور الثقة بين البشر.

وتشير الأبحاث الحديثة في علم النفس العصبي، بحسب ما نقله موقع "ناشونال جيوغرافيك"، إلى أن دماغ الإنسان يستجيب لابتسامة الآخرين في غضون 300 إلى 400 ميلي ثانية فقط، حيث تبدأ عضلات الوجه بشكل لا إرادي في محاكاة هذا التعبير، وهو ما يُعرف علمياً بـ "المحاكاة العاطفية الآلية".

هذه الاستجابة السريعة، التي تحدث في لمح البصر، تؤدي دوراً حاسماً في اتخاذ أحد أهم القرارات الإنسانية، وهو تحديد مدى موثوقية الشخص المقابل.

وتثبت الدراسات المخبرية أن هناك علاقة طردية بين قوة المحاكاة اللاوعية لابتسامة الطرف الآخر ومستويات الثقة الممنوحة له.

وتفسر شبكة الخلايا العصبية المرآتية في الدماغ هذا السلوك، إذ تنشط هذه الخلايا عند رؤية تعبيرات الآخرين كما لو كان الفرد يقوم بالحركة بنفسه.

وبموجب فرضية "التغذية الراجعة الوجهية"، فإن محاكاة الابتسامة ترسل إشارات إيجابية إلى دوائر المكافأة في الدماغ، مما يولد شعوراً بالراحة والارتباط البيولوجي يعزز الرغبة في التشارك والتعاون.

تخلق هذه المزامنة العضوية حالة من التناغم تشبه إلى حد كبير التوافق الحركي بين الجنود أثناء السير بانتظام، مما يولد شعوراً بالانتماء للمجموعة ذاتها.

ومع ذلك، لا تتشابه تأثيرات جميع الابتسامات؛ إذ تمتلك الابتسامات التلقائية الصادقة، التي تشمل حركة العينين والوجنتين، القدرة الأكبر على توليد الثقة مقارنة بالابتسامات المتكلفة أو الرمزية كالإيموجي في التواصل الرقمي، والتي تفتقر إلى البُعد الجسدي الديناميكي.

وتؤكد هذه المعطيات العلمية أن الثقة، التي تنعكس إيجاباً على الصحة العامة وطول العمر، تبدأ من تفاعل بيولوجي بسيط يتطلب وجود شخصين في الغرفة نفسها للتأثير في بعضهما بعضًا بقوة العاطفة والتزامن.