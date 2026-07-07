بسبب مكنسة ذكية.. شاب أسترالي يواجه الموت وسط أنقاض منزله المتفحم - صور

خبرني - في واقعة مأساوية أثارت صدمة واسعة في أستراليا، يصارع شاب يبلغ من العمر 25 عاماً الموت في وحدة العناية المركزة،

في واقعة مأساوية أثارت صدمة واسعة في أستراليا، يصارع شاب يبلغ من العمر 25 عاماً الموت في وحدة العناية المركزة، بعد أن تحول منزله في مدينة بيرث إلى أتون من النيران في حادث مروع يُشتبه في أن سببه عطل فني في مكنسة كهربائية روبوتية.

تحوّلت حياة الشاب "لاكي بيريم" إلى مأساة إنسانية بعدما أصيب بحروق بالغة غطّت نحو 75% من جسده، ما أبقاه في حالة حرجة للغاية، ووضع عائلته أمام محنة قاسية لم تكن في الحسبان، إثر حريق اندلع في منزل بمنطقة "برابهام" غرب أستراليا، وأسفر أيضًا عن تدمير الممتلكات وتحويل جدران المنزل إلى آثار متفحمة.

صراع من أجل البقاء في وحدة الحروق

تصف "بري طومسون"، خطيبة الشاب المصاب، الأيام التي تلت الحريق بأنها كانت "لا يمكن تصورها"، إذ انقلبت حياة العائلة رأساً على عقب في لحظات. ونُقل بيريم على وجه السرعة إلى مستشفى "فيونا ستانلي"، حيث وُضع تحت التخدير الكامل، وخضع لسلسلة من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أنسجة جسده.

وتشير التقديرات الطبية الأولية إلى أن رحلة التعافي ستكون طويلة وشاقة، إذ من المتوقع أن يبقى الشاب في المستشفى مدة لا تقل عن شهرين، في صراع يومي ومستمر لتجاوز مرحلة الخطر والمضاعفات الصحية الجسيمة المرتبطة بحروق بهذه الدرجة من الشدة.

تحقيق في أسباب الكارثة التقنية

لا تزال الأسباب الدقيقة وراء اندلاع هذا الحريق المدمر محل بحث وتدقيق، إذ سارعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ للسيطرة على النيران التي امتدت بسرعة لتلتهم أجزاء واسعة من المطبخ وغرفة المعيشة. وقد باشرت الجهات المختصة، بالتعاون مع مفتشي المباني وخبراء الطاقة، تحقيقات معمقة لفحص الأجهزة الإلكترونية الموجودة في المنزل، وعلى رأسها "المكنسة الروبوتية" التي يُرجح أنها كانت نقطة انطلاق الحريق.

ويفتح هذا الحادث الباب مجدداً أمام تساؤلات جدية حول معايير السلامة والأمان الخاصة بالأجهزة المنزلية الذكية، التي باتت جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ومدى قدرة أنظمة الحماية فيها على منع مثل هذه الكوارث الناتجة عن أعطال البطاريات أو الدوائر الكهربائية.

دعوات للوعي بسلامة الأجهزة الذكية

تأتي هذه المأساة جرس إنذار لكل العائلات التي تعتمد على التقنيات الروبوتية في منازلها، إذ إن ما يُنظر إليه عادةً بوصفه أداة للراحة والتنظيف قد يتحول، في لحظة عطل، إلى مصدر خطر يهدد الأرواح.

وبينما تركز العائلة حالياً كل طاقاتها على دعم لاكي في رحلة تعافيه الطويلة، تبرز ضرورة قصوى للالتزام بإرشادات السلامة، وفحص الأجهزة بانتظام، والتأكد من توافقها مع معايير الجودة العالمية.

إن الحريق الذي دمر منزل الشاب في بيرث لم يكن مجرد حادثة عرضية، بل هو تذكير قاسٍ بأن التكنولوجيا التي تخدمنا في هدوء قد تخفي في طياتها مخاطر غير مرئية، تتطلب منا اليقظة الدائمة والوعي الكامل عند التعامل مع أي جهاز يعمل بالطاقة داخل منازلنا.