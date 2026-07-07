ورد الآن هذا الخبر العاجل من مكتبنا في دمشق، حيث سُمع دوي انفجارين في العاصمة السورية تزامناً مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وفور سماع الانفجارين، تصاعد دخان من مكان قريب من فندق فورسيزن دمشق في محيط المنطقة، حيث يقيم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حالياً والوفد المرافق له.

وترددت أصداء الانفجار في أنحاء عدة من دمشق، قبل تصاعد أعمدة دخان وتوجّه سيارات الإسعاف الى المكان، في وقت كان ماكرون، وهو أول رئيس دولة غربية يزور دمشق منذ الإطاحة بالأسد، يعقد محادثات رسمية مع نظيره السوري أحمد الشرع في القصر الرئاسي.

و تعد المنطقة التي وقع فيها الانفجاران واحدة من أكثر المناطق حيوية وسط دمشق، حيث يقع جسر رئيسي يعد تقاطعاً مرورياً رئيسياً يربط عدداً من أحياء العاصمة.

وتشهد المنطقة ازدحاماً يومياً كثيفاً حيث تتجمع حافلات نقل الركاب الصغيرة والكبيرة.

وتضم المنطقة مؤسسات حكومية بارزة، من بينها وزارة السياحة والمتحف الوطني، الذي يقع على بعد أمتار من موقع التفجير، وتكتسب المنطقة أهمية إضافية لقربها من مقرات حكومية وجامعة دمشق.

ويعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، محادثات رسمية مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في اليوم الثاني من زيارته غير المسبوقة إلى دمشق، على أن يبحث إعادة إعمار البلاد التي مزقتها الحرب.

وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في القصر الرئاسي بدمشق، وذلك بعد وقت قصير من سماع دوي الانفجارات.