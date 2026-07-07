بينها الأردن .. السعودية تطلق تأشيرة الباقات السياحية لمواطني 7 دول

خبرني - أطلقت المملكة العربية السعودية ، يوم الاثنين، تأشيرة الباقات السياحية لمواطني 7 دول ، بينها الأردن، بسعر يبلغ نحو 402 ريالاً سعودياً ( حوالي 80 دينار اردني) وتصل مدة صلاحيتها إلى 3 أشهر.

وقال بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، إن " منظومة السياحة السعودية استحدثت منذ إطلاق رؤية البلاد 2030، خيارات واسعة لتطوير تجربة زائري المملكة، وتسريع إجراءات سفرهم من أجل اكتشاف معالم جماليات البلاد، مثل "التأشيرة السياحية الإلكترونية، والتأشيرة عند الوصول، وتأشيرة المرور"، في حين بادرت وزارة السياحة بتدشين خدمة تجريبية جديدة تتجسد بتأشيرة الباقات السياحية، من أجل تطوير تجربة السائح، واستكمالًا للخدمات التي أُطلقت سابقًا لتسهيل وصوله.

وأضافت، أصبحت التأشيرة متاحة في الوقت الراهن أمام مواطني 7 دول هي: "باكستان والمكسيك وإندونيسيا ومصر والهند وبنجلاديش والأردن"، وتصدر التأشيرة إلكترونياً حال إتمام عملية شراء الباقة السياحية بحد أقصى 48 ساعة من إتمام عملية الشراء، فيما تعهدت السياحة السعودية بتوسيع قائمة الدول المؤهلة لمنح المسافرين فرصة الاستمتاع بتجارب سياحية في المملكة.

وفي سياق متصل، ذكر موقع وزارة السياحة السعودية أن الباقة السياحية لا يمكن إلغاؤها بعد صدورها، وفي حال حدوث ذلك، تلغى التأشيرة تلقائياً، كما تصل مدة صلاحيتها ثلاثة أشهر تبدأ بتاريخ بداية السفر، وتكون صالحة للدخول مرة واحدة إلى المملكة.