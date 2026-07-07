الأطباء تقاضي مروجي ملصقات شعار الطبيب المزورة على المركبات

خبرني - بدأت نقابة الأطباء الأردنية رسمياً بالتحرك القانوني والقضائي لملاحقة الأشخاص والجهات الذين يقومون بالترويج لبيع وتداول ملصقات ومنشورات غير قانونية تحمل شعار وشارة الطبيب المخصصة للمركبات (ستيكرز / شارة الطبيب) عبر منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك وفقاً لكتاب رسمي صادر عن النقابة بتاريخ 6 تموز 2026 وموجه إلى المستشار القانوني للنقابة، الأستاذ أكرم الزعبي، ومذيل بتوقيع أمين سر نقابة الأطباء الأردنية، الدكتور مظفر الجلامدة الذي تحرك فورا بعد ما وردت شكاوى متعددة من الاطباء والموطنين على وجود مواقع تواصل اجتماعي تعرض بيع الملصقات.

وأكد الجلامدة في كتابه الرسمي أن هذا الإجراء يأتي انطلاقاً من دوره النقابة الرقابي والقانوني في حماية حقوق الزملاء الأطباء، بعد رصد مجموعة من المنشورات المتداولة التي تسوق لهذه الشارات بأسلوب يستوجب الملاحقة القانونية.

وقد وجهت النقابة مستشارها القانوني بضرورة الاطلاع والمباشرة الفورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمقاضاة ناشري ومروجي هذه المنشورات والشارات المزورة، وملاحقتهم لدى المحاكم المختصة والجهات الرقابية المعنية تفعيلاً للمقتضى القانوني.

وشددت عضو مجلس نقابة الأطباء ورئيس لجنة الشكاوي الدكتور محمد حسن الطراونة على أن شارة الطبيب الموضوعة على المركبات هي حصانة وامتياز يمنح للطبيب الممارس المسجل في النقابة لتسهيل مهامه الإنسانية والطبيّة الطارئة، وأن أي تقليد، أو تزوير، أو بيع، أو استخدام لهذه الشارة من قبل قطاعات غير طبية أو أفراد غير مصرح لهم يعد انتحالاً للصفة ومخالفة صريحة للقوانين يعاقب عليها التشريع الأردني النافذ.

ودعى الطراونة المواطنين والأطباء إلى الإبلاغ عن أي صفحات أو جهات تقوم ببيع هذه الملصقات بشكل غير قانوني، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية هيبة المهنة وصون حقوق منتسبيه.