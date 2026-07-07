إعفاء أطباء الامتياز من رسوم الانتقال قبل بدء التدريب

خبرني - حسم الجدل المتعلق برسوم انتقال أطباء الامتياز قبل المباشرة الفعلية بالتدريب بعدما أكدت أمين عام المجلس الطبي الأردني الدكتورة منار اللواما أن الاستشارة القانونية انتهت إلى عدم استيفاء أي رسوم من الأطباء في هذه الحالات.

وأوضحت اللواما أن المجلس استعجل الحصول على الاستشارة القانونية، التي خلصت إلى أنه «لا داعي لأخذ الرسوم من الأطباء»، مؤكدة أن المجلس سيعمل على تعديل التعليمات لتصبح أكثر وضوحا، بما يمنع أي التباس أو اختلاف في التطبيق مستقبلا، بحسب الرأي.

من جهته أكد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة أن مرحلة الامتياز تمثل البداية الفعلية للمسار المهني للطبيب بعد التخرج، وتكتسب أهمية كبيرة لأنها قد تؤثر في فرص قبوله مستقبلا ببرامج الإقامة، إذ تمنح بعض المؤسسات الصحية أولوية لخريجي برامج الامتياز لديها.

وأضاف أن أعداد خريجي كليات الطب الأردنية ارتفعت بشكل كبير، حيث يتجاوز عدد الأطباء الذين بدأوا مرحلة الامتياز حاليا خمسة الاف طبيب، مبينا أن الإشكالية برزت بعد طلب عدد من الأطباء تغيير مراكز تدريبهم قبل المباشرة الفعلية، وما رافق ذلك من خلاف حول استيفاء رسوم إضافية نتيجة تعارض في تفسير التعليمات.

ولفت الجلامدة إلى أن النقابة تابعت القضية بعد تلقي شكاوى من أطباء متضررين، وأجرت اتصالات مع وزارة الصحة والمجلس الطبي للوصول إلى حل يحفظ حقوقهم. وثمن استجابة وزارة الصحة والمجلس الطبي، مؤكدا أن تغليب مصلحة الأطباء وتطويع التعليمات لصالحهم جاء باعتبار أنهم لم يكونوا قد باشروا التدريب في المراكز السابقة، ولذلك تقرر عدم استيفاء رسم الانتقال، والمباشرة بإجراءات قبولهم في مستشفى الجامعة ضمن برنامج الامتياز.

ويضع القرار حدا للجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بشأن استيفاء رسوم الانتقال من أطباء الامتياز قبل بدء التدريب الفعلي، وسط توجه رسمي لتعديل التعليمات بما يضمن وضوحها وتوحيد تطبيقها في الحالات المماثلة مستقبلا.