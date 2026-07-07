393 ألف لاجئ مسجل في الأردن

خبرني -أظهرت أحدث بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية في الأردن بلغ نحو 393 ألف لاجئ وطالب لجوء حتى الأول من تموز 2026، في وقت تواصل فيه المملكة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات متعددة.

وبحسب البيانات، يعيش نحو 312 ألف لاجئ، أي ما يقارب 80 بالمئة من إجمالي اللاجئين، داخل المدن والمجتمعات المستضيفة، مقابل نحو 81 ألف لاجئ، أو 20 بالمئة، يقيمون في المخيمات، بحسب الرأي.

ولا يزال السوريون يشكلون الغالبية العظمى من اللاجئين المسجلين في الأردن، إذ يبلغ عددهم نحو 370 ألف لاجئ، بنسبة 94 بالمئة من الإجمالي، يليهم العراقيون بنحو 12 ألف لاجئ، ثم اليمنيون بأكثر من 6 آلاف لاجئ، والسودانيون بنحو 4 آلاف لاجئ، إلى جانب أعداد محدودة من جنسيات أخرى.

وتظهر الإحصاءات أن الأطفال يمثلون نحو نصف اللاجئين في المملكة، إذ يبلغ عددهم قرابة 197 ألف طفل، فيما يبلغ عدد البالغين نحو 181 ألف شخص، إضافة إلى أكثر من 15 ألفاً من كبار السن.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، تستضيف العاصمة عمّان أكبر عدد من اللاجئين المقيمين خارج المخيمات بنحو 134 ألف لاجئ، تليها إربد بحوالي 64 ألفاً، ثم المفرق بنحو 49 ألفاً، فيما تتوزع الأعداد المتبقية على مختلف محافظات المملكة.

أما في المخيمات، فيضم مخيم الزعتري نحو 48 ألف لاجئ، يليه مخيم الأزرق بما يقارب 33 ألف لاجئ، بينما يقيم عدد محدود في مخيم الإمارات الأردني.

كما تشير البيانات إلى استمرار وجود احتياجات إنسانية واسعة بين اللاجئين، إذ يعاني أكثر من 55 ألف لاجئ من حالات صحية خطيرة، ويوجد نحو 21 ألف طفل ضمن الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وآلاف الحالات التي تحتاج إلى الحماية والدعم الاجتماعي والقانوني.

وتؤكد هذه الأرقام استمرار الدور الإنساني الذي يضطلع به الأردن في استضافة اللاجئين، بالتعاون مع المفوضية وشركائها، وسط الحاجة إلى مواصلة دعم المجتمعات المستضيفة وتعزيز الاستجابة الإنسانية للفئات الأكثر هشاشة.