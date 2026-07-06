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أزمة داخل نقابة الفنانين الأردنيين.. تعليق قرار شطب 46 عضوًا مؤقتا

  • 06 تموز 2026
  • 22:41
أزمة داخل نقابة الفنانين الأردنيين تعليق قرار شطب 46 عضوًا مؤقتا

خبرني - قرر مجلس نقابة الفنانين الأردنيين تعليق تنفيذ قرار شطب عضوية 46 عضوًا، ومنح الأعضاء المعنيين فرصة أخيرة لتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليهم وتصويب أوضاعهم النقابية، وذلك حتى نهاية دوام يوم الأحد 6/9/2026.

وأعرب المجلس عن كامل تقديره وتعاطفه مع الذين شملهم القرار، فإنه يؤكد أن مسؤوليته الأولى تتمثل في المحافظة على هيبة النقابة، واحترام قانونها، وتطبيق قرارات مجلس النقابة بعدالة ومساواة على جميع الأعضاء، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون مكانة النقابة كمؤسسة مهنية مستقلة.

وبين أن قرار شطب العضوية جاء استنادًا إلى أحكام القانون وقرار مجلس النقابة، وبعد استنفاد الإجراءات القانونية والإدارية ذات العلاقة، وبما ينسجم مع الواجب الملقى على عاتق المجلس في حماية المصلحة العامة للنقابة، والحفاظ على سيادة القانون داخل المؤسسة النقابية.

و أكد المجلس أن أبواب النقابة ستبقى مفتوحة لكل ما يتيحه النظام والقانون من إجراءات، وأن الهدف من هذه القرارات ليس الإقصاء أو الانتقاص من قيمة أي فنان عضو في النقابة، وإنما ترسيخ مبدأ أن الجميع متساوون أمام أحكام القانون، وأن النقابة لا يمكن أن تنهض إلا بالالتزام بأحكامه.

 

 

 

 

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