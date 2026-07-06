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إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية تزويد الأردن بالمياه

  • 06 تموز 2026
  • 21:23
إسرائيل ترفض تجديد اتفاقية تزويد الأردن بالمياه

خبرني - رصد 

أفادت هيئة البث العبرية بأن إسرائيل ترفض حتى الآن تجديد المصادقة على اتفاقية تزويد الأردن بكميات إضافية من المياه، رغم أن الاتفاق يستند إلى المبادئ الأساسية المنصوص عليها في معاهدة السلام بين البلدين.

وبحسب الهيئة، لم تُوقّع السلطات الإسرائيلية حتى الآن على الاتفاق الذي يتيح للأردن الحصول على كميات إضافية من المياه بأسعار مخفضة، كما جرى العمل به خلال السنوات الماضية.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة أن استمرار عدم تجديد الاتفاق قد يدفع الأردن إلى اتخاذ خطوات رد، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات أو موعدها.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب الأردني أو الإسرائيلي بشأن ما أوردته هيئة البث العبري

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