الخضير: تعاون مع مؤثرين أردنيين وعرب بالأسواق المستهدفة للترويج لمهرجان جرش

خبرني - قال المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، يزن الخضير، الاثنين، إن افتتاح مهرجان جرش سيكون أردنيًا 100%، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المهرجان يضم، بشكل كامل، 226 فعالية، 70% منها أردنية.

وأضاف، في حديثه لبرنامج "صوت المملكة"، أن القطاع الخاص له دور مهم في المهرجان، وهناك تعاقد معه، منوها بأن إدارة المهرجان تتولى الإشراف على ذلك.

ولفت إلى أن هنالك تعاون مع مؤثرين أردنيين وعرب في الأسواق المستهدفة للترويج لمهرجان جرش.

وحول موازنة وإيرادات مهرجان جرش، قال الخضير: "ليس مطلوبًا من مهرجان جرش الآن أن يحقق أرباحًا، ومستقبلًا هناك خطة لتحقيق استدامة مالية تدريجيًا".

وحول موازنة المهرجان، قال إنها موازنة جيدة، والطموح أن ترتفع في المستقبل للتوسع في الفعاليات.

وتحت الرعاية الملكية السامية، تنطلق في الثاني والعشرين من تموز المقبل فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان جرش للثقافة والفنون، والتي تستمر حتى الثاني من آب 2026، في محطة استثنائية من مسيرة المهرجان الذي يحتفل هذا العام بأربعة عقود من الحضور الثقافي والفني المتواصل، مواصلًا دوره بوصفه أحد أبرز المنصات الثقافية والفنية في المنطقة العربية.

وبخصوص التذاكر، قال الخضير إنه توجد تذكرة من الفئة الأولى بقيمة 50 دينارًا، وأخرى من الفئة الثانية بقيمة 25 دينارًا، إضافة إلى باقة مخصصة للأصدقاء والعائلات تضم أربع تذاكر بسعر مخفض بنسبة 40%.

وشدد الخضير على أن مهرجان جرش لا يقتصر على المسرح الجنوبي فقط.

وأوضح أن هناك حضورًا لفنانين عرب، مثل ماجدة الرومي، وجورج وسوف، وتامر حسني، وإليسا، وغيرهم.

وقال إنه لا يوجد حضور فني أردني على المسرح الجنوبي.

وبخصوص الفنان عمر العبداللات، قال الخضير إن مشاركته ستكون في حفل الافتتاح، منوهًا بأن عدم مشاركته على المسرح الجنوبي يعود إلى وجوده خارج الأردن.

وأوضح أن المسرح الجنوبي يتسع لـ3042 شخصًا، مع مراعاة اشتراطات السلامة العامة، وبناءً على ذلك جرى طرح التذاكر وفق الطاقة الاستيعابية، فيما يتسع المسرح الشمالي لـ1042 شخصًا.

ودعا إلى إدراج مهرجان جرش ضمن برنامج "أردننا جنة".

وشدد على أن مهرجان جرش هو مهرجان للثقافة والفنون، وسيضم الشعر، والمسرح، والطرب، وغير ذلك من الفعاليات.

وأكد أن المهرجان يمتلك إرثًا كبيرًا، وقد استضاف في نسخه السابقة أسماءً كبيرة، مثل فيروز، وعادل إمام، ومحمود درويش، ودريد لحام.

ولفت إلى أن مهرجان جرش يلعب دورًا مهمًا في الترويج السياحي والثقافي للأردن.

وقال: "لدينا فرصة كبيرة في الأردن في سياحة الفعاليات والمهرجانات؛ لأننا نمتلك كل المقومات من آثار وطقس".

وأضاف أنه لا يوجد معرض للكتاب في مهرجان جرش.

ولفت إلى أن هناك فرصة لأن يمتد مهرجان جرش إلى أكثر من موسم، لما يحققه من فائدة للمجتمع المحلي، مقترحًا إقامة مهرجان للبحر الميت في الشتاء، وآخر في البترا صيفًا، لإنعاش الحركة السياحية.